Juegos Suramericanos: Melina Spahn va por el Oro este jueves

Melina Spahn, deportista de la Asociación Deportiva y Cultural, disputará la final de la disciplina de frontón individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, buscando la Medalla de Oro. Tras haber triunfado en el debut 2-1 ante Venezuela y caer ante Perú por 2-0 (abandonando por una dolencia), Melina venció hoy a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0 con parciales de 15-12 y 15-7.

Tras el triunfo, debía esperar el resultado entre Perú y Venezuela, para saber si competía por el Oro o por el Bronce. Finalmente, la peruana Valeria Garcés venció a la venezolana Diana Rangel por 2-0 con parciales de 15-1 y 15-5.

Mañana jueves 24, por la Medalla de Bronce, competirán las representantes de Venezuela y Bolivia. Mientras que, por el Oro, irán la crespense Melina Spahn y la peruana Valeria Garcés.