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Juegos Suramericanos: Melina Spahn va por el Oro este jueves

La pelotari crespense va en busca del primer lugar del podio en la disciplina de frontón individual este jueves 24. 
Deportes23 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Spahn melina Odesur

Melina Spahn, deportista de la Asociación Deportiva y Cultural, disputará la final de la disciplina de frontón individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, buscando la Medalla de Oro. Tras haber triunfado en el debut 2-1 ante Venezuela y caer ante Perú por 2-0 (abandonando por una dolencia), Melina venció hoy a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0 con parciales de 15-12 y 15-7. 

Tras el triunfo, debía esperar el resultado entre Perú y Venezuela, para saber si competía por el Oro o por el Bronce. Finalmente, la peruana Valeria Garcés venció a la venezolana Diana Rangel por 2-0 con parciales de 15-1 y 15-5. 

Mañana jueves 24, por la Medalla de Bronce, competirán las representantes de Venezuela y Bolivia. Mientras que, por el Oro, irán la crespense Melina Spahn y la peruana Valeria Garcés.

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