El Centro de Jubilados Provinciales de Crespo celebrará la primavera y el Día del Jubilado con una tertulia abierta

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo organiza para este jueves 24 de septiembre una tarde especial de encuentro y camaradería, en el marco de la llegada de la primavera y de la proximidad del Día del Jubilado Provincial, que se conmemora el 30 de septiembre.

La presidenta de la institución, Ana Battagliero, dialogó con Estación Plus Crespo y explicó que la propuesta consistirá en una tradicional tertulia, una actividad que la entidad suele realizar periódicamente para fomentar el encuentro entre los adultos mayores.

“Para festejar el Día del Jubilado y también la llegada de la primavera, que para nosotros es una etapa de la vida muy importante, hacemos una tertulia a partir de las 16:00”, comentó Battagliero.

Durante la jornada habrá juegos, música, sorteos y una mesa con café, té, mate y distintas preparaciones dulces para compartir. Entre las actividades previstas se encuentra un bingo, cuya inscripción tendrá un valor de mil pesos por jugada, monto que luego se destinará a los premios para los ganadores.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La presidenta aclaró que la convocatoria no está limitada exclusivamente a jubilados provinciales o socios de la entidad.

“Pueden venir los socios, jubilados nacionales, jubilados provinciales, pueden acercarse sin ninguna diferenciación”, señaló.

Según indicó, habitualmente las reuniones reúnen a un importante número de asistentes, en función de la capacidad del salón, que puede albergar entre 70 y 80 personas, aunque generalmente se convoca una cantidad que permite disfrutar de un ambiente cómodo y distendido.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales reiteraron la invitación para este jueves 24, desde las 16:00, en la sede ubicada en Güemes 1830, con el objetivo de compartir una tarde de juegos, conversación y celebración.