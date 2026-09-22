El Gobierno confirmó un feriado nacional por la visita del Papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes.

La decisión fue anunciada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las jurisdicciones que formarán parte del recorrido papal, consignó Rosario3.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional”, explicó Monteoliva al finalizar el encuentro. Los días 10 y 11 será limitado a la jurisdicción alcanzada por el recorrido del Sumo Pontífice.

La medida coincidirá con una de las actividades centrales de León XIV durante su estadía: la misa prevista frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.