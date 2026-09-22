Obesidad: ANMAT aprueba una nueva dosis de una medicación que amplía posibilidades de personalizar tratamientos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en Argentina una nueva dosis semanal para el tratamiento de adultos con obesidad con o sin diabetes.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la incorporación amplía las alternativas disponibles para individualizar el tratamiento de esta enfermedad crónica de acuerdo con la respuesta y los objetivos de cada persona.

Se trata de semaglutida 7,2 mg y, hasta ahora, Wegovy contaba con dosis de mantenimiento de hasta 2,4 mg, pero la nueva aprobación permite alcanzar una dosis semanal de 7,2 mg utilizando las presentaciones actualmente disponibles, sin requerir un nuevo dispositivo.

La aprobación se sustenta en los resultados del estudio STEP UP y STEP UP diabetes, en el que participaron 1.407 adultos con obesidad sin diabetes tipo 2 y 514 adultos con obesidad + diabetes tipo 2. Se evaluó el tratamiento con semaglutida 7,2 mg una vez por semana, junto con intervenciones sobre el estilo de vida.

Los resultados en las personas sin diabetes mostraron una reducción promedio del peso corporal cercana al 21% a las 72 semanas y aproximadamente 1 de cada 3 participantes alcanzó una pérdida del 25% o más de su peso corporal.

“La obesidad requiere un abordaje individualizado. No todas las personas parten de la misma situación ni responden de igual manera al tratamiento. Contar con una nueva alternativa permite adaptar mejor la estrategia terapéutica a la realidad de cada paciente”, señaló Natalia Pugnaloni, Directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo.

Asimismo, añadió: “En obesidad, alcanzar un descenso de peso clínicamente relevante puede significar algo diferente para cada persona. El estudio STEP UP refuerza conceptos que ya conocemos, la respuesta al tratamiento con GLP-1 es dosis dependiente, por eso es muy importante la titulación acompañada de la supervisión de un profesional de la salud. Disponer de distintas alternativas da mayor flexibilidad para individualizar el tratamiento en función de la respuesta y los objetivos de cada paciente”.

Los resultados mostraron también señales de respuesta desde aproximadamente la cuarta semana, con una trayectoria progresiva de descenso de peso a lo largo del tratamiento. Entre quienes presentaron una respuesta temprana, la reducción promedio del peso corporal fue cercana al 28% a las 72 semanas. El perfil de seguridad observado con esta dosis fue consistente con el ya conocido para semaglutida.

No es solo cuánto peso se pierde

Otro de los aspectos evaluados fue la composición del peso perdido. El estudio mostró que aproximadamente el 84% correspondió a masa grasa, preservando la masa muscular. Este resultado aporta información sobre la calidad del descenso de peso y adquiere relevancia en un abordaje que busca beneficios de salud más allá de la cifra que marca la balanza.

“En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona. Que la mayor parte del peso perdido corresponda a masa grasa es un dato clínicamente relevante”, sostuvo Pugnaloni.

Wegovy pertenece a una clase de medicamentos denominados agonistas del receptor GLP-1, se administra una vez por semana y está indicado como complemento de una alimentación reducida en calorías y un aumento de la actividad física, para el control del peso en adultos con obesidad o con sobrepeso asociado a al menos una comorbilidad relacionada con el peso. También está indicado en adolescentes de 12 años o más con obesidad y peso corporal superior a 60 kg, de acuerdo con la información para prescribir aprobada por ANMAT.

Con la incorporación de la dosis de 7,2 mg, los profesionales de la salud cuentan con una opción adicional para ajustar el tratamiento dentro de un abordaje integral de la obesidad. La elección de la dosis y cualquier modificación terapéutica deben realizarse siempre bajo indicación y supervisión médica.

Agencia NA