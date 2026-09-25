Ropa, juguetes y solidaridad: la convocatoria de la IAM de Nuestra Señora del Rosario

El grupo de Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo tiene previstas distintas actividades para los próximos días, entre ellas una colecta destinada a un hogar de Concordia y la tradicional entrega de insignias a sus integrantes.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Jessica Espinoza, integrante de la IAM, explicó que la colecta se realizará este sábado en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de 14:00 a 15:00. La convocatoria está dirigida a quienes puedan acercar juguetes y ropa para niños y jóvenes de hasta 20 años.

“Se va a recolectar todo lo que es juguetes, ropa para niños y jóvenes de hasta 20 años”, señaló Espinoza, quien aclaró que las donaciones deberán encontrarse en buen estado.

La integrante del grupo indicó que, en principio, la recepción de donaciones comenzará este fin de semana y que estiman extender la campaña aproximadamente hasta el 10 de octubre. La continuidad dependerá de contar con un espacio físico y personas disponibles para recibir los elementos.

Cómo colaborar

Desde la organización invitan a acercar principalmente ropa para niños y jóvenes, juguetes y otros elementos que puedan ser de utilidad, siempre que estén en buenas condiciones.

“Todo lo que se pueda acercar, que esté en buen estado, que valga la pena”, indicó Espinoza al referirse a las donaciones que serán destinadas al hogar de Concordia.

La primera jornada de recepción será este sábado, de 14:00 a 15:00, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo. Desde la IAM anticiparon que, si las condiciones organizativas lo permiten, continuarán reuniendo donaciones hasta aproximadamente el 10 de octubre.

Entrega de insignias

Además de la colecta solidaria, durante este fin de semana la IAM realizará la entrega de insignias junto a las familias de los integrantes. La actividad culminará con la celebración de una misa.

Espinoza explicó que las insignias representan distintas etapas dentro del recorrido de los niños y adolescentes en la Infancia y Adolescencia Misionera. “La entrega de insignias se hace todos los años y depende de los años que uno está en la IAM”, detalló.

Según explicó, la primera insignia corresponde al carnet, que se entrega luego de seis meses de incorporación al grupo. Al año siguiente se entrega el escudo, mientras que posteriormente llega la etapa de la consagración, representada por la pañoleta. En el caso de los animadores, se utilizan cintas de distintos colores.

“Todo el año nos preparamos para eso. Así que supercontentos de poder hacerlo este año nuevamente”, expresó Espinoza.

Un grupo que reúne a unos 60 integrantes

Actualmente, la IAM de la parroquia Nuestra Señora del Rosario cuenta con aproximadamente 60 integrantes entre niños, adolescentes y animadores.

La integrante del grupo destacó que esa cantidad se mantiene respecto del año anterior y valoró el crecimiento registrado en los últimos años. “Hace un par de años éramos mucho menos, y hoy estamos muy contentos de poder ser 60”, manifestó.