Presentaron el lugar donde se construirá la planta de biogás en Crespo

Esta inversión contempla generar 84 puestos de trabajo directos y aproximadamente 150 empleos indirectos.

El predio de 32,76 hectáreas está ubicado lindero al Parque Industrial de Crespo, sobre calle Juan Manuel de Rosas, con acceso a pocos metros de la Ruta Nacional 12.

Este proyecto cuenta con una carta de intención de garantía del financiamiento, de la República Federal de Alemania a través de su agencia de garantía al financiamiento a la exportación alemana Euler Hermes por 190.000.000 de Euros.

Cuidar el ambiente generando energía renovable y mano de obra

“Estamos dando un paso más en esta articulación entre lo privado y lo público, para trabajar en conjunto en beneficio del productor y de los ciudadanos. En este caso acompañando un proyecto que vio el potencial de nuestra zona y sobre todo del clúster económico dirigido a la avicultura, para instalar una planta de biogás que trae una importante solución ambiental, con una idea innovadora que también generará puestos de trabajo de manera directa e indirecta”, manifestó Marcelo Cerutti, intendente de la ciudad de Crespo.

El intendente destacó que mediante esta iniciativa de “economía circular, hay un cambio de paradigma porque se producirá energía renovable y biofertilizantes con los residuos que se generan en la producción de los sectores avícolas, porcinos y vacunos”.

Al tiempo que destacó que el nexo y los avances de este proceso fueron posibles gracias a las visitas y gestiones realizadas por el ex Embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé; y también al accionar de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). Además, resaltó que esta instalación estará en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cual está adherido el Gobierno de Entre Ríos.

“Es una declaración de principios sobre el tipo de desarrollo que queremos. Esto nos define como ciudad, apostando a la producción e innovación, a la cultura del trabajo. En este caso con una propuesta que cuida y es amigable con el ambiente, que agrega valor a lo que producimos y que nos posiciona en el mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de tecnología, energía limpia y conocimiento» remarcó Marcelo Cerutti. Además, destacó que esta iniciativa también necesitará de mano de obra especializada. “Por eso, trabajamos y gestionamos para contar con ofertas educativas que sigan acercando y ofreciendo posibilidades a nuestros jóvenes para estudiar, crecer, trabajar, desarrollarse y arraigarse en nuestra ciudad”.

Crespo, núcleo de la costa del Paraná

Juan Khouri, en representación de la empresa Bioenergía Virch S.A., detalló que en los “estudios de factibilidad que realizamos, que posibilitó todo este desarrollo, vimos que Entre Ríos representa un yacimiento bioenergético muy importante en término de gas”.

Precisó que mediante esta “solución ambiental” se genera un cambio de paradigma y se deja de “llamar residuos, a recursos energéticos que están a nivel del suelo como lo son el guano de gallina, los efluentes de las cabañas de cerdos y de las lácteas”.

En este contexto, detalló que la ciudad de Crespo será el núcleo de todo lo que englobará la biomasa, recurso, de la Costa del Paraná. Mientras que, se están realizando las gestiones pertinentes para instalar una segunda planta en Entre Ríos que sería sobre el margen de la Costa Uruguay para contar con dos centros de generación que hacen a un solo proyecto. “Vamos cumpliendo pasos. Ya tenemos el terreno en Crespo. Ahora seguimos sumando productores con sus recursos para ser socios de un proyecto industrial”.

Explicó que se copia el modelo de Alemania y se traslada acá para producir con esos recursos biocombustibles, biofertilizantes y dióxido de carbono para las industrias alimenticias. Es una biorefinería a partir de la solución ambiental”.

En la próxima semana se comenzarán los estudios técnicos, cuyo plazo de finalización se prevé dentro de seis meses. La iniciativa tiene previsto instalar 24 biodigestores de generación.

Una solución ambiental que aporta valor agregado a la produccion entrerriana

En el acto desarrollado en el predio también estuvieron: Rosa Mirta Hojman (secretaría de Ambiente de Entre Ríos); Catriel Tonutti (secretario de Industria de Entre Ríos); Jorge Tarchini (secretario de Energía); Mariela Gallinger (presidente de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura); Arnoldo Luis Fontana, Matías Fontana e integrantes de la familia; Jacinta Eberle (viceintendente); Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano de Crespo); Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción); Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente) y Agustín López (subdirector de Desarrollo Local y Producción), integrantes del equipo de gobierno y productores.

-Rosa Hojman consideró como un logro importante que la empresa ya cuente con permiso de uso de suelo a nivel local, lo cual es importante para que pueda avanzar con sus estudios. También resaltó la decisión política del gobierno provincial “para estar abierto a las inversiones y a la innovación”. Además, invitó a los productores a “involucrarse en esta iniciativa que trae una solución ambiental y resuelve algo que para ellos es un problema, como el tratamiento de los efluentes y residuos de la producción, para transformarlo en energía y recursos para sus propias producciones”.

-Catriel Tonutti contó que desde el gobierno de Entre Ríos se acompaña este proyecto desde su nacimiento. Resaltó la presencia del gobierno alemán que pone las garantías para el financiamiento. “Una simbiosis de todos los actores participantes”. Luego agregó que este será el primer RIGI nacional dentro de la provincia, “arrancando acá en Crespo y beneficiando a toda la región que es pujante y de mucha producción”.

Acotó que esta iniciativa “brinda soluciones para el crecimiento futuro de las cadenas, porque muchas veces los efluentes de la producción láctea, avícola y porcina generan una problemática de crecimiento y esta será una vía de solución. Darle valor agregado al desperdicio, sin dudas que es ganar”.

-Jorge Tarchini expresó: “Tenemos una matriz energética que necesita migrar hacia lo renovable y poder aprovechar los efluentes propios de la producción característica de nuestra provincia nos dará la posibilidad de diversificación en la materia energética”.

Aprobación del Concejo Deliberante

En la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, celebrada el miércoles 23 de septiembre, fue aprobado por unanimidad el proyecto de Ordenanza que autoriza por vía de excepción a lo establecido en la Ordenanza Nº 106/2025 y sus Anexos, el uso de suelo en el inmueble identificado con la Partida Catastral Nº 37.545, ubicado sobre calle Juan Manuel de Rosas s/n del ejido de la Ciudad de Crespo, para la radicación e instalación de una planta de producción de biogás, biometano y biofertilizantes a favor de la firma Bioenergía Virch S.A.





Condicionase la validez de la autorización otorgada al cumplimiento estricto, por parte de la empresa beneficiaria, de las siguientes obligaciones: obtención formal de las aptitudes y licencias de impacto ambiental emitidas por las autoridades provinciales y locales correspondientes. Ejecución de las obras de adecuación, mejorado e infraestructura de los accesos viales sobre calle Juan Manuel de Rosas a su exclusivo cargo. Cumplimiento de las normativas de seguridad, edificación y estándares técnicos fijados por la Subdirección de Planeamiento y Obras Privadas del Municipio.

Solicitud de permiso de uso de suelo

La nota presentada ante el Concejo Deliberante por Juan Khouri, en representación de la empresa Bioenergía Virch S.A., para solicitar el Permiso de Uso de Suelo del inmueble, detalla que el predio seleccionado cuenta con una superficie total disponible de 32,76 ha, suficiente para la distribución de los equipos e instalaciones, así como también para el manejo de la biomasa y los digeridos producidos. El proyecto contempla la inversión en mejorar los caminos de acceso. El campo pertenece a la familia de Arnoldo Luis Fontana, que se suma en carácter de socio en esta iniciativa.

La principal biomasa que se utilizará como alimentación del sistema de generación de biogás y obtención de biometano es el guano aviar de las granjas de producción de huevo y la cama de pollo obtenida en las granjas.