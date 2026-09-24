Detectaron más de un millón de metros cuadrados sin declarar en ciudades entrerrianas: figuraban como baldíos

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) incorporó esta semana 1.006.013 m² de construcciones no declaradas en 6.013 partidas de los municipios de San José y Gualeguaychú que figuraban como terrenos baldíos. Del total, 1.428 partidas y 243.893 m² corresponden a San José, y 4.585 partidas y 762.120 m² a Gualeguaychú.

Con este avance, el total incorporado durante 2026 asciende a 2.078.473 m² correspondientes a 12.480 partidas inmobiliarias en los municipios de Concepción del Uruguay, San Salvador, Bovril, Nogoyá, San José y Gualeguaychú.

La cifra triplica la superficie que habitualmente se incorpora en un año a través de las distintas vías: municipios, oficinas de ATER, declaraciones voluntarias de contribuyentes y presentaciones de profesionales. El impacto de estas mejoras en el Impuesto Inmobiliario se estima en alrededor de 3.200 millones de pesos. Al tratarse de un tributo coparticipable, este incremento se traducirá también en nuevos recursos que volverán de manera directa a los municipios para fortalecer sus propias gestiones y servicios.

El resultado marca un cambio de escala. En apenas ocho meses, ATER volvió a concretar incorporaciones masivas de mejoras, algo que no ocurría en la provincia desde hace tres décadas. El director ejecutivo del organismo provincial, Jesús Korell, enmarcó estos resultados en la política fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a ampliar la base imponible, mejorar la eficiencia de los controles y sostener la equidad tributaria sin aumentar la presión sobre quienes cumplen.

"Cada metro cuadrado que incorporamos permite que un inmueble tribute de acuerdo con su situación real. Cuanto más completa y actualizada está la base, más justo es el sistema y menos esfuerzo recae sobre los contribuyentes que pagan en tiempo y forma", destacó Korell.

Tecnología con recursos propios

ATER combina el Visor Catastral con relevamiento satelital para identificar construcciones no declaradas y registrarlas directamente, sin depender exclusivamente de las vías tradicionales de actualización. El procedimiento se apoya en información relevada sobre partidas registradas como baldíos. Entre los inmuebles alcanzados hay edificaciones de distinta escala y destino, incluidos casos con más de 1.000 m² sin declarar.

Los metros cuadrados detectados se incorporan a la información catastral y se tienen en cuenta para la liquidación del Impuesto Inmobiliario. Si el contribuyente considera que la superficie no coincide con la situación real del inmueble, puede ingresar a los servicios de ATER en ARCA y rectificarla mediante la Declaración Jurada correspondiente. Esa información queda sujeta a fiscalización.