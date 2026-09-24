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Juegos Suramericanos: Betsabé Páez compite este viernes 25

Tras 6 años sin competencia y a tres meses de su estelar regreso, la atleta crespense quiere ser protagonista en salto en alto llegando como líder del ránking nacional. 
Deportes24 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Este viernes 25, Los Juegos Suramericanos tendrán como protagonista a la atleta crespense Betsabé Páez, que estuvo fuera de las pistas aproximadamente por 6 años, volvió a la actividad hace 3 meses y ya dio indicios de su gran rendimiento. 

La historia de “Betsa” es un claro ejemplo de resiliencia. Tras estar fuera de las pistas debido a una rotura de ligamentos en 2020 y una posterior y grave infección hospitalaria que puso en riesgo su vida y estuvo a punto de costarle la amputación de su pierna izquierda, regresó este año a la alta competencia. 

Apenas tres meses después de volver a entrenar con su histórico técnico Rodolfo "Toto" Barizza (de 94 años), "Betsa" alcanzó en julio el mejor registro de su vida al saltar 1.86 metros en Rosario. Esta marca la posicionó como la primera en el ranking argentino y la segunda en toda Sudamérica, dándole la clasificación directa a la cita continental. Semanas más tarde, revalidó su nivel al coronarse campeona nacional por sexta vez. 

Este viernes 25, desde las 18 horas, la pista de atletismo de Santa Fe será el escenario para una nueva función de Betsabé Páez representando a la Confederación Argentina de Atletismo.

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