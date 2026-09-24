Choque en pleno centro de Crespo: dos motociclistas fueron derivados a un centro asistencial
Crespo24 de septiembre de 2026Estación Plus Crespo
Un Renault Mégane y una motocicleta Brava 110 cc. protagonizaron una colisión en Sarmiento y 25 de Mayo. Un hombre y una mujer que circulaban en la moto fueron derivados a un centro asistencial.
Una fuerte colisión se registró este jueves, alrededor de las 18.00 hs, en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, en pleno sector céntrico de Crespo.
Por causas que deberán determinarse, en el lugar impactaron un Renault Mégane y una motocicleta Brava de 110 cc. Como consecuencia del choque, un hombre y una mujer que se desplazaban en el rodado de menor porte debieron ser trasladados a la guardia médica local, donde recibieron atención.
En tanto, el conductor del automóvil no habría sufrido lesiones.
Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana y el servicio de emergencias, interviniendo en la asistencia de las personas involucradas y en las tareas correspondientes.
Últimas noticias en Estación Plus
Estación Plus CrespoCrespo25 de septiembre de 2026
“Peregrinos con María, hacia un mundo más humano” es el lema de la 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp - Paraná, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre. Ya inscriben en Crespo.
Ropa, juguetes y solidaridad: la convocatoria de la IAM de Nuestra Señora del Rosario
Estación Plus CrespoCrespo25 de septiembre de 2026
El grupo de Infancia y Adolescencia Misionera de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo realizará este sábado una colecta de ropa y juguetes destinados a un hogar de Concordia. Además, llevará adelante la tradicional entrega de insignias junto a las familias y finalizará la jornada con una misa.
Invitan a participar del panel “Inteligencia artificial en acción: herramientas y experiencias para emprender, comunicar y aprender”
Estación Plus CrespoEntre Ríos25 de septiembre de 2026
La Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Gestión invitan a participar del panel “Inteligencia artificial en acción: herramientas y experiencias para emprender, comunicar y aprender”.
Jubilados provinciales de Crespo: hasta el 30 de septiembre se pueden presentar trámites por las sumas en negro
Estación Plus CrespoCrespo25 de septiembre de 2026
Ana Battagliero, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo, detalló los pasos que deben seguir los jubilados de los distintos escalafones para adherir a los reclamos por las sumas no remunerativas. También explicó la situación de los docentes y la documentación requerida.
Te puede interesar
Peregrinación Hasenkamp-Paraná: ya están abiertas las inscripciones en Crespo
Estación Plus CrespoCrespo25 de septiembre de 2026
“Peregrinos con María, hacia un mundo más humano” es el lema de la 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp - Paraná, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre. Ya inscriben en Crespo.
Ropa, juguetes y solidaridad: la convocatoria de la IAM de Nuestra Señora del Rosario
Estación Plus CrespoCrespo25 de septiembre de 2026
El grupo de Infancia y Adolescencia Misionera de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo realizará este sábado una colecta de ropa y juguetes destinados a un hogar de Concordia. Además, llevará adelante la tradicional entrega de insignias junto a las familias y finalizará la jornada con una misa.
Jubilados provinciales de Crespo: hasta el 30 de septiembre se pueden presentar trámites por las sumas en negro
Estación Plus CrespoCrespo25 de septiembre de 2026
Ana Battagliero, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo, detalló los pasos que deben seguir los jubilados de los distintos escalafones para adherir a los reclamos por las sumas no remunerativas. También explicó la situación de los docentes y la documentación requerida.
Presentaron el lugar donde se construirá la planta de biogás en Crespo
Estación Plus CrespoCrespo24 de septiembre de 2026
Este jueves 24 de septiembre fue presentado el espacio donde se proyecta la futura construcción, Ñande Zukunft I Crespo, de Dosbio, que buscará transformar guano de gallina, cama de pollo y estiércol en energía renovable y biofertilizantes.
Silvia Ledesma: "Pedimos que nos den explicaciones los funcionarios directamente encargados de la GUM"
Estación Plus CrespoCrespo24 de septiembre de 2026
El bloque Más para Entre Ríos presentó un Pedido de Informe y un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante, además de elevar una nota a la Intendencia: "Instamos al Departamento Ejecutivo a revisar y fortalecer los protocolos de actuación, aplicables a la Guardia Urbana de nuestra ciudad", afirmó la concejal Silvia Ledesma.
Jóvenes de Crespo y otras parroquias preparan un encuentro juvenil en Valle María
Estación Plus CrespoCrespo24 de septiembre de 2026
El campamento se realizará del 2 al 4 de octubre en la casa de retiros Stella Maris. La propuesta está destinada a jóvenes desde los 14 años y es abierta a quienes quieran participar, pertenezcan o no a un grupo parroquial.
Más visto hoy en Estación Plus
Jóvenes de Crespo y otras parroquias preparan un encuentro juvenil en Valle María
Estación Plus CrespoCrespo24 de septiembre de 2026
El campamento se realizará del 2 al 4 de octubre en la casa de retiros Stella Maris. La propuesta está destinada a jóvenes desde los 14 años y es abierta a quienes quieran participar, pertenezcan o no a un grupo parroquial.
Valentín Carlos Dorato
Estación Plus CrespoNecrológicas23 de septiembre de 2026
Condenan a una médica por cobrar plus ilegal a jubilados del Pami en Entre RíosPoliciales/Judiciales23 de septiembre de 2026
La médica reconoció el delito y recibió una pena de prisión condicional. Los afiliados del PAMI fueron quieren realizaron la denuncia contra la profesional que atendía en una clinica
El Centro de Jubilados Provinciales de Crespo celebrará la primavera y el Día del Jubilado con una tertulia abierta
Estación Plus CrespoCrespo23 de septiembre de 2026
La propuesta se realizará este jueves 24 de septiembre, desde las 16:00, en la sede de Güemes 1830. Habrá juegos, música, sorteos y una mesa dulce para compartir. La invitación está dirigida a jubilados provinciales, nacionales, socios y vecinos interesados en participar.
Municipio y provincia ejecutarán una obra complementaria para mejorar la cañería troncal del sistema cloacal
Estación Plus CrespoCrespo al día24 de septiembre de 2026
La Municipalidad de Crespo y el Gobierno provincial planificaron llevar delante de manera conjunta la colocación de una cañería de bypass en el tendido troncal de cloacas en el sector de la Ruta Nacional 12 y cercanía al Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.
Silvia Ledesma: "Pedimos que nos den explicaciones los funcionarios directamente encargados de la GUM"
Estación Plus CrespoCrespo24 de septiembre de 2026
El bloque Más para Entre Ríos presentó un Pedido de Informe y un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante, además de elevar una nota a la Intendencia: "Instamos al Departamento Ejecutivo a revisar y fortalecer los protocolos de actuación, aplicables a la Guardia Urbana de nuestra ciudad", afirmó la concejal Silvia Ledesma.