Choque en pleno centro de Crespo: dos motociclistas fueron derivados a un centro asistencial

Una fuerte colisión se registró este jueves, alrededor de las 18.00 hs, en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, en pleno sector céntrico de Crespo.

Por causas que deberán determinarse, en el lugar impactaron un Renault Mégane y una motocicleta Brava de 110 cc. Como consecuencia del choque, un hombre y una mujer que se desplazaban en el rodado de menor porte debieron ser trasladados a la guardia médica local, donde recibieron atención.

En tanto, el conductor del automóvil no habría sufrido lesiones.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana y el servicio de emergencias, interviniendo en la asistencia de las personas involucradas y en las tareas correspondientes.