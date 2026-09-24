Cayeron dos mujeres por intento de Estafa en Viale

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, instruye actuaciones contra dos mujeres, que pudieron ser localizadas en Viale tras protagonizar el episodio calificado como Tentativa de Estafa. Un aviso ciudadano oportuno y una rápida respuesta policial favorecieron los resultados obtenidos.

El Jefe de Comisaría Viale, Crio. Lucas Gutiérrez, precisó a Estación Plus Crespo: "Se pudo actuar con prontitud, gracias al llamado de un vecino y la colaboración también de la Guardia Urbana Municipal, en razón de haber sido anoticiados de que andaban dos mujeres manifestando estar autorizadas para recaudar fondos para el Hospital Garrahan. Un comerciante se dio cuenta que existía la posibilidad de estar ante una estafa, y suministró las descripciones de vestimentas. Apelaban a la sensibilidad del comerciante, que la gente voluntariamente contribuya con esta cuestión vinculada a la salud. Ya todos sabemos lo que es en pediatría el Hospital Garrahan, entonces buscaban convencer por el lado de la sensibilidad".

"Las buscamos en la zona y pudimos identificarlas", afirmó el funcionario policial. Nada las acreditaba a invocar a este reconocido efector de salud nacional. Asimismo, Gutiérrez confirmó que "se trataba de dos mujeres, de aproximadamente 40 años de edad, y manifestaron domiciliarse en Colonia Avellaneda".

"Por el momento, no ha surgido información referida a antecedentes o que hayan sido previamente investigadas por hechos de similar característica", señaló el Jefe de Comisaría Viale, haciendo saber que paralelamente le dieron intervención a la División Delitos Económicos, y aclaró: "No obstante, la Fiscalía dispuso que sean correctamente identificadas, siendo trasladadas a la Oficina de Antecedentes Personales con sede en Paraná; siendo además examinadas por el galeno, y quedan supeditadas a la causa en trámite, por supuesto delito de Tentativa de Estafa".

En forma complementaria, "se pudo recolectar material fílmico, testimonios de personas que las vieron ingresar al comercio, elementos que serán evaluados", explicó el comisario y agregó: "Aprovechan que llegan de afuera, que no son conocidas y buscan causar sensibilidad en la población. A la seguridad la hacemos entre todos: vecinos, comerciantes, Guardia Urbana, y cuando todos tenemos un compromiso respecto a ello, podemos obtener estos resultados, que también sirven como prevención diaria", concluyó.