Ingresó a una escuela de Diamante y terminó detenido

En las primeras horas de la noche del jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante interceptó en 25 de Mayo y Falucho, a un joven -mayor de edad-, quien minutos antes habría ingresado al patio de un establecimiento escolar, luego de ascender por el cerco perimetral. Ello se conoció a raíz de testimonios vertidos en el lugar.

Se indicó a Estación Plus Crespo que consultadas las autoridades escolares, no se registró ninguna faltante de elementos, aunque sí se configura el ingreso no permitido a las instalaciones educativas, en horario nocturno.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la inmediata detención del vecino de Diamante, quien fue trasladado hacia la Alcaidía, mientras se sustancian las actuaciones ante la flagrancia en que fue sorprendido, dada la oportuna intervención policial.