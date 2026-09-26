Allanamiento y una detención por el incendio de un auto en Diamante

Este viernes, se hizo saber a Estación Plus Crespo que mediante técnicas de entrecruzamiento de datos virtuales y el aporte de testimonios, se identificó a la persona que guarda relación con la autoría material del delito investigado.

La conclusión de los investigadores fue vital para la reunión de pruebas fundamentales en el legajo penal, tomados como medios incriminatorios, por lo cual la Fiscalía requirió al Juzgado de Garantías el allanamiento y requisa de una vivienda.

Uniformados se desplegaron en un inmueble de calle 20 de Junio, procediéndose al secuestro de varios elementos probatorios y de interés para el proceso judicial.

El acusado, con domicilio en la morada allanada en Diamante, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde se procedió a su correcta identificación, quedando sujeto al proceso.