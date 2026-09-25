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Precisan el estado de salud de los motociclistas lesionados en Crespo

La mujer que iba a bordo de una moto, sufrió las consecuencias más severas. La Fiscalía ordenó pericias para determinar las causales de las graves secuelas.
Crespo25 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Un auto Renault Megane y una moto Brava 110 cc, colisionaron fuertemente en Sarmiento y 25 de Mayo de esta ciudad, en la tarde del jueves. 

Gonzalo Salva, Segundo Jefe de Comisaría Crespo, indicó a Estación Plus Crespo que "en la moto viajaba un matrimonio, revistiendo ambos secuelas de significativa consideración; y siendo la señora -de 62 años-, quien sufrió las secuelas más importantes". Refirió varias fracturas en diferentes partes del cuerpo, que aún en este viernes, ameritan su internación y monitoreo clínico.

"La Fiscalía en turno dispuso la extracción de muestras biológicas para exámenes de laboratorio, sobre ambos conductores -radicados en Crespo-, que complementarán las pericias pertinentes", apuntó el subcomisario.

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