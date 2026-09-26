google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Cinco allanamientos y tres detenidos por Abigeato en Concordia

Brigadistas calificaron de "valioso" el material probatorio reunido para determinar la culpabilidad de los acusados. Hallan múltiples elementos vinculados a las faenas clandestinas.
Policiales/Judiciales26 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

WhatsApp Image 2026-09-25 at 17.56.14

Efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de diferentes departamentos, actuaron en conjunto durante la investigación y esclarecimiento de un hecho de Abigeato en Concordia, obteniendo resultados positivos.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que fruto de 5 allanamientos, procedieron al secuestro de cortes cárnicos de origen vacuno, además de numerosos elementos de interés para la investigación, como ser: cuchillos, machetes, sierras eléctricas y de mano, serruchos, ganchos, lazos, sogas, riendas de cuero y balanzas. Se incautaron también teléfonos celulares, prendas de vestir y calzado, que presentaban restos compatibles con sangre, pelos y otros vestigios. 

WhatsApp Image 2026-09-25 at 17.56.15

Se secuestraron bolsas con restos de sangre; una sierra con rastros de sangre y grasa; una cuchilla con restos de grasa animal y un cuadernillo con anotaciones; elementos que quedaron a disposición de la autoridad judicial.

WhatsApp Image 2026-09-25 at 17.56.13

En una de las fincas allanadas, se secuestró una camioneta Ford F-100, quedando el vehículo a disposición de la Justicia.

En tanto, tres personas fueron detenidas, a fin de establecer su vinculación con los hechos que son materia de investigación.

WhatsApp Image 2026-09-25 at 17.56.15 (1)

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo