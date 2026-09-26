Cinco allanamientos y tres detenidos por Abigeato en Concordia

Efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de diferentes departamentos, actuaron en conjunto durante la investigación y esclarecimiento de un hecho de Abigeato en Concordia, obteniendo resultados positivos.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que fruto de 5 allanamientos, procedieron al secuestro de cortes cárnicos de origen vacuno, además de numerosos elementos de interés para la investigación, como ser: cuchillos, machetes, sierras eléctricas y de mano, serruchos, ganchos, lazos, sogas, riendas de cuero y balanzas. Se incautaron también teléfonos celulares, prendas de vestir y calzado, que presentaban restos compatibles con sangre, pelos y otros vestigios.

Se secuestraron bolsas con restos de sangre; una sierra con rastros de sangre y grasa; una cuchilla con restos de grasa animal y un cuadernillo con anotaciones; elementos que quedaron a disposición de la autoridad judicial.

En una de las fincas allanadas, se secuestró una camioneta Ford F-100, quedando el vehículo a disposición de la Justicia.

En tanto, tres personas fueron detenidas, a fin de establecer su vinculación con los hechos que son materia de investigación.