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Agmer realizará un paro de 48 horas tras la reunión con el Gobierno

Tras el encuentro paritario, en el que los sindicatos de la docencia entrerriana rechazaron la propuesta de incremento salarial del 3,5%, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), comunicó una medida de fuerza de dos jornadas.
Entre Ríos28 de septiembre de 2026

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paro docente

Los miembros paritarios del Consejo General de Educación (CGE) y los representantes docentes asistieron en horas de la mañana de este lunes 28 de septiembre a la audiencia de paritaria salarial. "Se le informó a la patronal lo resuelto por nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes: el rechazo al ofrecimiento del gobierno de un aumento del 3,5% por insuficiente", señalaron desde Agmer.

Desde el gobierno informaron que ese 3,5% se abonará por decreto, elevando el piso de salario inicial a $910.000.

"Tal como lo definiera nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes, se define la realización de 48 horas de paro, las que se harán efectivas el próximo miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre", concluye el comunicado de Agmer.

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