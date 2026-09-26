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Rige un alerta por tormentas para este domingo en Entre Ríos

Alcanza a todo el territorio entrerriano, aunque existe una variación de en qué momento del día repercutirá en cada departamento. Piden a la población extremar las medidas de seguridad ante fenómenos fuertes.
Entre Ríos26 de septiembre de 2026

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tormenta lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este domingo, en todo el territorio provincial. Se prevén tormentas de variada intensidad, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Según el informe, en los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, se producirá con mayor incidente durante la mañana. Mientras que Gualeguay y Victoria se extiende desde la madrugada hasta la tarde incluida. 

En caso de tormentas y lluvias intensas, se recomienda evitar salir de los hogares, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros y alejarse de las zonas inundables. Si ingresa agua a la vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico.

Asimismo, ante la posibilidad de vientos fuertes, se solicita retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados, como macetas, sillas y toldos. También se recomienda cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Por último, se recuerda que no se debe buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, ya que pueden representar un riesgo ante la intensidad de las ráfagas.

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