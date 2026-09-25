Falleció Daniel María: Viale despide a un empresario y a un apasionado del automovilismo

Daniel María (75 años) falleció en Viale, este viernes 25 de septiembre de 2026, dejando una trayectoria estrechamente ligada tanto a la actividad empresarial como al deporte, especialmente al automovilismo, una de sus grandes pasiones.

Junto a su padre, José María, y sus hermanos, fue parte del crecimiento de Molinos José María, empresa que se consolidó desde Viale y alcanzó presencia en distintos puntos del país, convirtiéndose en una referencia dentro de la industria molinera entrerriana.

Automóvil número 4 de Fórmula 6. Motor Jeep delantero, perteneciente a Daniel Trembecki, Juan Bessler y Eugenio Heep de Crespo.

Una vida vinculada al deporte

Desde muy joven, Daniel María estuvo ligado a la actividad deportiva. Practicó fútbol y básquetbol en el Viale Fútbol Club, institución de la que formó parte durante sus años de actividad deportiva.

Con el paso del tiempo, su pasión por los motores lo llevó a incursionar en distintas categorías del automovilismo.

Durante las décadas de 1970 y 1980 participó en la Fórmula Entrerriana, Entrecor y Fórmula 6, además de intervenir en competencias de rally.

Su trayectoria también trascendió las fronteras del automovilismo provincial y nacional. María tuvo participación en competencias internacionales, entre ellas la Fórmula 2 Codasur y la Fórmula 3 Italiana, formando parte de una etapa en la que el automovilismo constituía uno de los principales escenarios de su vida deportiva entrerriana y argentina.

Su nombre quedó así vinculado a distintas generaciones del deporte motor entrerriano, especialmente a una época de fuerte desarrollo de las categorías provinciales y nacionales.

Carrera Entrecor, circuito de La Paz. Encabezando Daniel María- Rubito Lugon - Rubén Taborra.

Septiembre de 1982.

El recuerdo en Viale

El fallecimiento de Daniel María representa una pérdida para su familia y allegados, pero también es motivo de pesar en sectores vinculados a la industria y al automovilismo.

Desde Viale, su trayectoria queda asociada a dos ámbitos en los que desarrolló buena parte de su vida: el crecimiento de una empresa familiar que trascendió las fronteras de la ciudad y una pasión por el automovilismo que lo llevó desde las categorías entrerrianas hasta escenarios de competencia internacional.