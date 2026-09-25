En crisis, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos desvincula a su gerente y busca poner en venta propiedades

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos emitió un comunicado en el que advirtió por la caída de recursos ante cambios en las formas de operar de los actores del mercado agropecuario. Asimismo, en este escenario crítico, lamentó la desvinculación de su gerente, Manuel Villagra, quien permanecerá hasta fin de mes, y anunció una asamblea extraordinaria donde pondrán a consideración la venta de campos y un inmueble.

“En los últimos tiempos las formas de operar de los actores del mercado agropecuario han variado de manera considerable, lo que ha llevado a afectar significativamente la intervención de la Bolsa de Cereales en la concreción de los contratos del sector“, argumentaron.

En esa línea, señalaron que “esta situación ha determinado una merma de importancia en los recursos económicos con los que la entidad contaba para destinar al cumplimiento de sus fines y cumplir con los objetivos que han caracterizado su tradicional y exitosa proyección institucional”.

“Desafortunadamente, este nuevo escenario –no imaginado hace algún tiempo- obliga a tomar decisiones difíciles y no deseadas, pero estrictamente necesarias para lograr una restructuración que permita no sólo la subsistencia de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos sino volver luego a la senda de crecimiento que evidencia desde su fundación”, expresaron mediante un comunicado.

Al respecto, lamentaron que dentro de tales medidas “se ha concretado la desvinculación por mutuo acuerdo del Sr. Manuel Villagra, gerente de la entidad”.

Gran pesar

Al respecto, el presidente de la institución, Diego Camuñas manifestó que “con gran pesar se llegó a tal determinación conjunta, ya que hay conciencia de la gran tarea que ha desarrollado Manuel Villagra, la que se ha visto cristalizada en una permanente presencia institucional y en la prolijidad del manejo de la asociación”.

Asimismo, indicó que “basta destacar la activa y fecunda labor que le tocó cumplir en el liderazgo que la Bolsa de Cereales evidenció en varios asuntos de trascendencia, como lo fue –por ejemplo- el amparo ambiental de reciente resolución por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos– ”.

Al mismo tiempo, Villagra expresó: “Considero que cumplí una etapa de gran experiencia y aprendizaje profesional al frente de la gerencia, y en ese marco entendí -junto a la Comisión Directiva- que era el momento de dar este paso” para concluir: “Agradezco a las autoridades, a los socios, al equipo de la Bolsa y a cada uno de los actores del sector con los que construimos una relación de trabajo sólida estos años ”.

Finalmente, valoraron “el marco de cordialidad y entendimiento en que se ha desarrollado siempre la relación referida” –y que continuará hasta el próximo 30 de septiembre-, es que “corresponde agradecer a Manuel Villagra por el gran trabajo realizado en favor de la entidad y desearle un venturoso futuro en el ejercicio de su profesión gerencial”.

Venta de propiedades

El Consejo Directivo convocó a los socios a Asamblea Extraordinaria, que se realizará en la sede de la Institución en Paraná en octubre. Allí definirán la venta de tres propiedades:

– Autorización para la venta del inmueble propiedad de la Institución, ubicado en calle San Martín 553 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

– Autorización para la venta de 192 hectáreas, propiedad de la Institución, ubicadas en Alcaraz Segundo, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos.

– Autorización para la venta del campo de 72 hectáreas, propiedad de la Institución, ubicado en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos, publicó el sitio Dos Florines.