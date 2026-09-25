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Nuevamente, Concordia fue la ciudad más pobre del país: 56,2% en el primer trimestre del año

En comparación con el segundo semestre de 2025, la pobreza registró un aumento del 6,3%, mientras que en el Gran Paraná alcanzó al 34,3% de la población. En cuanto a la indigencia, ambos indicadores mostraron un descenso respecto al semestre anterior, de 2,8% y 0,9% respectivamente.
Entre Ríos25 de septiembre de 2026

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De acuerdo a los datos arrojados por Indec mediante la Encuesta Permanente de Hogares, Concordia se ubicó nuevamente como la ciudad más pobre del país por segundo semestre consecutivo.

En el primer trimestres del 2026, la localidad entrerriana registró un 56,2% de pobreza, lo que equivale a 94 mil personas en dicha situación.  En la comparativa con el semestre anterior, hubo un incremento de 6,3%.

El índice en el Gran Paraná también presentó incrementos. En esta oportunidad, se observó un 34,3% de población, que representa 99 mil personas en condición de pobres.  En la comparativa, hubo un aumento de 3,2%.

Baja en la indigencia

Respecto a este punto, Concordia tuvo un 12,7% de indigentes, que equivale a un total de 21 mil de personas.  En la comparativa, hubo una baja de 0,9% tomando como referencia el segundo semestre del 2025.

En el Gran Paraná, la indigencia fue de 6%, es decir 17 mil habitantes. En esta situación, el descenso fue más acentuado: 2,8%.

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