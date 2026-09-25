Bomberos aclararon que la Provincia no pagó el total de la deuda

Luego de que el Gobierno provincial informara la cancelación total de los compromisos pendientes con los bomberos voluntarios de Entre Ríos, desde el sector salieron a precisar los alcances del pago y aclararon que la deuda aún no está completamente saldada.

El representante de la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (Ambver), Leandro Arribalzaga, señaló a Radio El Observador que los aportes recibidos hasta el momento representan solo una cancelación parcial del pasivo provincial: “No se pagó toda la deuda, sino en parte”.

“De la deuda que se mantiene con la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, lo que el Gobierno provincial saldó hasta el momento fueron cinco meses; todavía restan cuatro”, precisó Arribalzaga.

Expectativa por los fondos nacionales y contexto crítico

Por otra parte, al ser consultado sobre el panorama de los recursos provenientes de la Nación, el dirigente detalló que el escenario no ha registrado avances significativos. “En cuanto a lo que es el subsidio nacional, todo se mantiene de la misma manera. Estamos esperando que se haga efectivo lo que se adeuda del año 2025, tanto el subsidio como el remanente”, declaró.

Los retrasos en los pagos se dan en un marco de alta exigencia operativa para los bomberos de toda la provincia, impulsado por factores meteorológicos que demandarán un mayor despliegue de personal y equipamiento en el territorio.

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