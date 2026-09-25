Murió “El Negro” Oro a los 74 años, un ícono de la radio argentina

El periodista Oscar "el Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años, según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el ícono de la radio argentina, se encontraba en Punta del Este, Uruguay, donde vivía al momento del lamentable deceso.

En conversación con este medio, colegas cercanos al comunicador informaron que atravesaba un "problema de salud", por lo que "venía mal" desde hace por lo menos "diez días". Además, indicaron que el conductor habitaba en el domicilio ubicado en Manantiales y que, en el momento del fallecimiento, no se encontraban sus hijos Agustín, fruto de su matrimonio con Estela, y Pablo, hijo de su hermano Armando a quien crió y adoptó como un hijo del corazón.

Tras instalarse en agosto de 2020 en el exclusivo balneario de Manantiales —decisión que tomó en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19 para buscar una mejor calidad de vida—, el conductor convirtió a Uruguay en su refugio definitivo.

Desde su residencia en el país vecino, no solo transitó sus últimos años, sino que también emitió desde ese lugar sus últimos ciclos radiales antes de anunciar su retiro formal.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, construyó una extensa trayectoria en los medios, con una carrera que se desarrolló principalmente en radio y televisión.

Abogado de profesión graduado en Mendoza antes de volcarse de lleno a la comunicación, el periodista se convirtió también en una figura bisagra de la cultura popular cuando en 2016 hizo pública su homosexualidad, por lo que se transformó en uno de los primeros conductores del Prime Time de la radiofonía argentina en visibilizar abiertamente su orientación sexual.

Durante varias décadas, al frente de diferentes programas, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina.

Uno de los principales hitos de su carrera fue su paso por Radio 10, donde condujo "El oro y el moro", ciclo que logró una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina. El programa comenzó a emitirse en 1999 y permaneció al aire durante 15 años, con González Oro al frente de la franja matutina. Combinaba información, actualidad, deportes y espectáculos, y entre sus integrantes estuvieron Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y el médico Claudio Zin.

Después de casi 15 años en Radio 10, González Oro dejó la emisora en 2014 y continuó su carrera en Radio La Red, donde estuvo al frente de distintos espacios. Ese mismo año también se produjo su regreso a Radio 10 con el ciclo "Negro en la Diez".

A lo largo de su carrera, "El Negro" consolidó una estrecha cercanía con destacadas figuras del ámbito político, empresarial y cultural del país. Por el aire de sus programas pasaron mandatarios y referentes de todo el arco político, dirigentes como el expresidente Carlos Menem y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Oro integró un celebre grupo de amigos entrañables del espectáculo, junto a figuras como Cacho Castaña, Marcelo Tinelli y Gerardo Sofovich, y llevó su popularidad más allá de la radio al participar en obras teatrales de revista, consolidando una presencia permanente en la agenda pública de los últimos 20 años.

En 2020 se incorporó a Radio Rivadavia, donde condujo "Tarde pero temprano" y posteriormente "La vida misma". En marzo de 2021 anunció que se retiraría de los medios después de 35 años de trayectoria y realizó su última emisión el 2 de abril de ese año, desde Uruguay, donde estaba radicado desde agosto de 2020.

Además, en televisión, participó de ciclos como "Polémica en el Bar", "Los unos y los otros" y "Nosotros a la mañana", entre otros.