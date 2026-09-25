La actividad económica cayó 2,9% en julio y registró su peor dato mensual del año

La actividad económica registró una caída del 2,9% en julio respecto de junio, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El indicador también mostró una variación negativa del 1,4% en comparación con julio de 2025, lo que marca un retroceso tanto en la comparación mensual como interanual.

El dato mensual estuvo por encima de las previsiones de las consultoras privadas, que esperaban una disminución de alrededor del 0,8% frente a junio.

Cómo evolucionó la actividad durante 2026

Durante el primer semestre, el EMAE había mostrado un comportamiento irregular, con tres meses de crecimiento y otros tres de retroceso.

Los meses con variaciones positivas fueron enero (0,3%), marzo (2,6%) y junio (0,8%). En cambio, la actividad cayó en febrero (2,5%), abril (1,6%) y mayo (0,6%).

Con la baja registrada en julio, el indicador volvió a mostrar un retroceso luego del crecimiento de junio.

Qué esperan para el resto del año

Las proyecciones privadas anticipan una evolución más moderada de la actividad durante los próximos meses. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la economía argentina cerraría 2026 con un crecimiento del PBI del 2,1%.

La estimación representa una revisión a la baja respecto de las previsiones que las consultoras tenían a comienzos del año, cuando proyectaban una expansión cercana al 3,5%.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno ante el Congreso contempla una estimación de crecimiento del 3% para 2026 y del 4% para 2027.

Las consultoras privadas consideran que esas proyecciones oficiales son más optimistas que sus propias estimaciones.