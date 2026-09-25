Luis Caputo atribuyó la caída de la actividad a "shocks transitorios" y a menos horas trabajadas por el Mundial

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el fuerte retroceso de la actividad económica registrado en julio a una serie de factores que calificó como "shocks transitorios", entre ellos la menor disponibilidad de gas, las lluvias y nevadas y las "menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al Mundial de fútbol".

El planteo llegó luego de que el INDEC informara que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% mensual en julio, el retroceso más importante desde los meses iniciales de la pandemia. En términos interanuales, la actividad se contrajo 1,4%. Caputo puso el foco, sin embargo, en que durante los primeros siete meses de 2026 el nivel de actividad acumuló un crecimiento del 1,7% frente al mismo período del año anterior. También destacó que la tendencia-ciclo avanzó 0,2% mensual y, según afirmó, alcanzó "un nuevo máximo histórico". EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,7% EN LOS PRIMEROS 7 MESES DEL AÑO

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 7 meses de 2026 en relación a igual período del año anterior

✅ En el mes, la serie desestacionalizada mostró… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2026 Al explicar el mal desempeño puntual de julio, el titular del Palacio de Hacienda mencionó "la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera", las mayores lluvias y nevadas frente a los promedios históricos, con impacto en la construcción, la minería y algunos servicios.

A esos factores sumó las "menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al Mundial de fútbol", en referencia al torneo disputado durante junio y julio.