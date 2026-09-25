google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Juegos Suramericanos: Betsabé Páez quedó en las puertas del medallero

Con una marca de 1.79 mts, la atleta crespense culminó 4° en la prueba de salto en alto quedando muy cerca de subir al podio. 
Deportes25 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

google

m_1790334263_90522

La final de la prueba de salto en alto femenina, perteneciente a los Juegos Suramericanos 2026, tuvo lugar en la pista de Santa Fe, este viernes 25 de septiembre. Dentro de las 7 finalistas de la competencia, se encontraba la atleta crespense Betsabé Páez. 

Tras haber superado en el primer intento las marcas de 1.65, 1.70, 1.73, 1.76 y 1.79, llegó a la marca de 1.81 mts, sin poder superar esa altura y quedando por detrás de las representantes de Colombia (María Isabel Arboleda - 1.85), Brasil (María Eduarda De Oliveira - 1.85) y Curazao (Glenka Antonia - 1.87). 

Más allá de que el resultado puede parecer, a simple vista, el dato principal el regreso a la competencia va mucho más allá de un resultado. Después de seis años alejada de las pistas, volvió a ponerse a prueba y a demostrar que todavía tenía mucho para dar. Apenas tres meses después de su regreso, alcanzó el primer lugar del ranking nacional y ahora volvió a medirse en el máximo nivel continental.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Spahn

Juegos Suramericanos: Plata para Melina Spahn

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes24 de septiembre de 2026
La pelotari crespense cayó en la final del frontón individual ante la peruana Valeria Garcés por 2-0 (15-8 y 15-7). Además de la medalla, obtuvo la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo