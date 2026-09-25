Juegos Suramericanos: Betsabé Páez quedó en las puertas del medallero

La final de la prueba de salto en alto femenina, perteneciente a los Juegos Suramericanos 2026, tuvo lugar en la pista de Santa Fe, este viernes 25 de septiembre. Dentro de las 7 finalistas de la competencia, se encontraba la atleta crespense Betsabé Páez.

Tras haber superado en el primer intento las marcas de 1.65, 1.70, 1.73, 1.76 y 1.79, llegó a la marca de 1.81 mts, sin poder superar esa altura y quedando por detrás de las representantes de Colombia (María Isabel Arboleda - 1.85), Brasil (María Eduarda De Oliveira - 1.85) y Curazao (Glenka Antonia - 1.87).

Más allá de que el resultado puede parecer, a simple vista, el dato principal el regreso a la competencia va mucho más allá de un resultado. Después de seis años alejada de las pistas, volvió a ponerse a prueba y a demostrar que todavía tenía mucho para dar. Apenas tres meses después de su regreso, alcanzó el primer lugar del ranking nacional y ahora volvió a medirse en el máximo nivel continental.