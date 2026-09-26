TikTok aceptó limitar el tiempo de uso en los adolescentes y acordó pagar una cifra millonaria para evitar el juicio
Información General26 de septiembre de 2026
El gigante chino siguió los pasos de Meta y acató acortar a dos horas el tiempo de uso de la aplicación. El trato cerrado en Alabama incluyó un pago mínimo de USD 100 millones, aunque el litigio en otros estados de norteamérica continúa.
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