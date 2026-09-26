TikTok aceptó limitar el tiempo de uso en los adolescentes y acordó pagar una cifra millonaria para evitar el juicio

TikTok acordó este viernes un acuerdo con el estado de Alabama para evitar un juicio por acusaciones de haber engañado a los padres sobre las herramientas destinadas a proteger a los niños de contenidos perjudiciales. El trato incluye un pago mínimo de 100 millones de dólares.

Además, el gigante chino, al igual que Meta, aceptó acortar los tiempos de uso de la aplicación en los adolescentes. "En virtud del acuerdo, Alabama recibirá el dinero, que deberán ser pagados al estado en un plazo de 45 días, con la posibilidad de recibir hasta 300 millones de dólares si se cumplen determinadas condiciones ", señaló en un comunicado la oficina del fiscal general de ese estado del sur de Estados Unidos. De todos modos, el litigio con otros estados norteamericanos continúa.

Al igual que hace unas semanas atrás, cuando la compañia Meta, creadora de Instagram, tuvo que acortar el tiempo de uso de la aplicación, TikTok aceptó limitar a dos horas por parte adolescentes.

De esa forma, las redes sociales se encaminan hacia la adopción de un conjunto de reglas comunes negociadas con los estados norteamericanos.

El arreglo del gigante chino fue contrarreloj. Solo restaban tres días para enfrentar el primero de los juicios de un estado, y se logró alcanzar el acuerdo, según anunció el fiscal general de Alabama, Steve Marshall.

TikTok se comprometió a acotar el uso de la aplicación entre los adolescentes. Foto: AP

Inicialmente, la plataforma de videos cortos se comprometió a pagar 116,2 millones de dólares, de los cuales 100 serán por concepto de reparación. Sin embargo, la suma podría elevarse hasta los 300 millones si otros estados aceptan acuerdos similares, según el texto del acuerdo, que excluye reconocimiento de responsabilidad.

Aparte de los 116 millones de dólares que los chinos deberán desembolsar, hay unos 184 millones adicionales serán pagados por tramos. A medida que 10, 20, 30 y luego 40 fiscales generales cierren acuerdos similares con TikTok.

Por estas horas, las grandes plataformas de entretenimiento se enfrentan a una avalancha de procesos judiciales en Estados Unidos, donde miles de familias y distritos escolares, así como prácticamente la totalidad de los estados, las acusan de perjudicar la salud mental de los jóvenes.

Siguiendo los pasos de Meta

Semanas atrás, Meta aceptó pagar unos 17.000 millones de dólares para poner fin a las demandas.

Al igual que esa red, TikTok deberá imponer por defecto un límite diario de dos horas a los jóvenes de 13 a 17 años. Además, según se anticipó se cortará todo tipo de acceso entre la medianoche y las 6 de la mañana, y suspenderán las notificaciones mientras el adolescente esté en horario de clases.

También deberá reforzar la verificación de la edad, prohibir los filtros estéticos para los adolescentes y ofrecerles un flujo de contenidos no personalizado.