Lionel Messi-empresario: el imperio de negocios que construyó fuera del fútbol

Lionel Messi conmocionó al mundo del fútbol al anunciar este lunes su despedida de la Selección argentina luego de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste, con la cual conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Finalísima del mismo año y las dos Copas Américas de 2021 y 2024, los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005.

En más de 22 años de carrera como futbolista, Messi supo realizar inversiones en distintos sectores que apuntan al segmento de la hotelería, clubes, gastronomía, desarrollos inmobiliarios, bebidas, indumentaria y acuerdos con grandes marcas internacionales, con operaciones principalmente enfocadas en Europa y Estados Unidos que hicieron crecer su patrimonio en u$s1.000 millones.

Mientras el ámbito deportivo procesa este adiós del seleccionado —no del fútbol—, el "Messi-empresario" continúa diversificando su cartera de negocios fuera del fútbol y realizando movimientos de alto impacto.

Uno de los principales enfoques empresariales de Messi se encuentra en el mercado hotelero de alta gama. Los establecimientos MiM (Messi Hotels) pasaron a ser operados por la cadena española Meliá Hotels International, reforzando la posición del rosarino en el sector.

Los seis hoteles de la marca MiM cambiaron de manos en su gestión operativa. La cadena española Meliá Hotels International asumió la gerencia de los establecimientos, reemplazando a Majestic Hotel Group.

La cadena de hoteles de Messi está compuesta por el Hotel MiM Sitges, ubicado a 40 minutos de Barcelona y fue el primero de los seis que compró el rosarino. En 2018, Messi adquirió el histórico hotel Es Vivé por una cifra cercana a los €30 millones.

Dos años después, amplió su cadena hotelera MiM Hotels con la adquisición del entonces Hotel Fona Mallorca, ubicado en la localidad de S’Illot, a escasos metros del mar y a solo 50 metros de la playa de Sa Coma. El cuarto es el Hotel MiM Baqueira, ubicado en la estación de esquí Baqueira Beret.

El MiM Sotogrande Club Marítimo (Cádiz), situado en el puerto deportivo de Sotogrande, en Andalucía, es un hotel boutique que presenta una propuesta vinculada al lujo náutico.

Finalmente, el Hotel MiM Andorra abrió sus puertas en febrero de 2023, marcando la última incorporación a la cadena hotelera de Messi.

En Rosario, Messi participa junto a Ángel Di María en Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama frente al río Paraná. El proyecto contempla 24 unidades y una inversión estimada en u$s7 millones.

Según datos del sector, Messi tuvo ingresos por aproximadamente u$s135 millones durante 2025. De ese total, unos u$s60 millones correspondieron a su salario y compensaciones vinculadas con Inter Miami, mientras que los restantes u$s75 millones provinieron de contratos publicitarios y patrocinios.

La estructura de ingresos del futbolista se complementó durante los últimos años con inversiones y emprendimientos que no dependen directamente de su actividad dentro de una cancha.

Inversiones en inmuebles, restaurantes, vinos, clubes de fútbol y contratos con marcas globales se encuadran dentro del imperio empresarial que levantó Lionel Messi. X

Las inversiones de Messi

Uno de los principales ejemplos es su relación con Inter Miami, donde, además de desempeñarse como futbolista, cuenta con una opción vinculada a la propiedad del club.

El contrato que Messi firmó con Inter Miami en 2023 incorporó, además de su remuneración deportiva, la posibilidad de adquirir hasta un 10% de participación en la propiedad del club.

La compensación garantizada informada para el jugador fue de aproximadamente u$s20,4 millones. La estructura del acuerdo incluyó también otros componentes comerciales y económicos relacionados con la llegada del argentino a la Major League Soccer.

Las estimaciones mencionadas ubican el valor potencial de esa participación entre u$s100 millones y u$s150 millones, tomando como referencia la valuación del club.

El fútbol también ocupa un lugar central en sus nuevas inversiones. En 2025, Messi fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay, mientras que en 2026 formalizó la compra del UE Cornellà, club catalán que compite en España.

La apuesta representa una mirada hacia el futuro y el mundo del fútbol desde otro lugar: el de propietario y empresario, pensando también en la etapa posterior a su carrera como jugador.

La gastronomía es otro de los sectores en los que el capitán argentino tiene presencia. En 2025 se convirtió en socio de El Club de la Milanesa, cadena argentina que proyecta su expansión hacia Europa. El plan contempla nuevos restaurantes en Cataluña y Argentina, además de una planta industrial en Tigre.

El empresario también incursionó en el mercado de bebidas con Más+, una marca de hidratantes, y L10 Wines, su línea de vinos. A esto se suma The Messi Store, dedicada a productos vinculados con su imagen.

Entre sus acuerdos comerciales se encuentra además una alianza con Stanley para desarrollar la colección Messi x Stanley 1913, que incluye productos como kits de mate y vasos. Todo esto, en paralelo a su contrato vitalicio con Adidas, firmado en 2017 y que, según estimaciones del portal brasileño Columna Financeira, le reporta unos 20 millones de euros anuales. La relación con la marca alemana arrancó en 2004, tras su debut con el Barcelona.

Durante su etapa en el Paris Saint-Germain, Messi creó Play Time Sports-Tech Hold, una firma dedicada a inversiones en startups relacionadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo. También cuenta con 525 Rosario, una productora de contenidos audiovisuales.

El eje central de todo este entramado es Limecu España 2010, el holding familiar gestionado por su hermano mayor, Rodrigo Martín Messi. En septiembre de 2025, la sociedad trasladó su sede a Escaldes d’Engordany, Andorra. Según las cuentas más recientes, Limecu cerró 2023 con 236,5 millones de euros en activos. Dentro de sus participadas figura Edificio Rostower Socimi, un vehículo inmobiliario con más de 234 millones en activos. La sociedad Leo Messi Management, encargada de gestionar sus derechos de imagen, facturó 61,9 millones de euros en 2024 y generó más de 11 millones de beneficio.

Mientras su carrera deportiva entra en una nueva etapa, Lionel Messi reconoció que el mundo de los negocios despierta su interés y que busca continuar aprendiendo en el ámbito empresarial.

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