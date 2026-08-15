Instagram modificará su logo después de 10 años: cómo será y a partir de cuándo

El cambio fue presentado por Adam Mosseri, CEO de la plataforma, quien explicó que la compañía buscó una imagen más limpia y moderna, con una combinación de trazos manuscritos y formas más cercanas a la imprenta.

La noticia ya generó críticas entre los usuarios por la forma de algunas letras, especialmente la "r", que para algunos dificulta la lectura del nombre.

El cambio anunciado por Instagram se concentra en el wordmark , el nombre escrito que aparece en la parte superior de la app.

Después de diez años utilizando la misma versión, que parece como una firma, la compañía decidió renovar la tipografía y darle una apariencia diferente, aunque sin eliminar por completo los rasgos que asociaron históricamente a la marca.

El anuncio estuvo a cargo de Adam Mosseri, CEO de la plataforma, quien mostró el nuevo diseño en sus cuentas. En su publicación explicó: "El logotipo con el nombre que aparece en la parte superior de la aplicación no ha cambiado en 10 años, así que era momento de renovarlo. Es más limpio y moderno, con referencias al diseño original y a la sencillez y el cuidado artesanal que siempre hicieron que fuera Instagram".

La renovación forma parte de una actualización visual más amplia, consignó Ámbito. Instagram está trabajando sobre su sistema tipográfico y sumó nuevas familias como Instagram Pen e Instagram Mono, además de actualizar Instagram Sans.

Uno de los aspectos que más generó críticas fue la forma de algunas letras. En redes sociales, muchos usuarios señalaron que el diseño no resulta tan fácil de leer como el anterior y que la "r" puede confundirse con una "z". De ahí surgió el chiste de que el nuevo nombre parece decir "Instagzam".

Cuándo podrá verse en Argentina

El nuevo logo de Instagram ya comenzó a implementarse a nivel global, por lo que también llegará a Argentina. Sin embargo, la plataforma todavía no informó una fecha específica para su aparición en el país.

Esto significa que puede producirse de manera progresiva. La app suele implementar determinados cambios de diseño por etapas, por lo que dos usuarios de un mismo lugar pueden encontrarse con versiones diferentes de la interfaz durante un período de transición.