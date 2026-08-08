Médicos argentinos implantaron un stent bioabsorbible a un bebé de 49 días -VIDEO

Un equipo del Hospital de Niños de Córdoba concretó un procedimiento sin precedentes en la medicina argentina al implantar, por primera vez en el país, un stent completamente bioabsorbible en un bebé prematuro de apenas 49 días de vida y 2,2 kilos de peso.

La intervención permitió tratar una compleja cardiopatía congénita sin recurrir a una cirugía a corazón abierto, lo que representa un avance para el tratamiento de este tipo de patologías en pacientes de muy bajo peso.

Los responsables del procedimiento fueron los cardiólogos Ignacio Juaneda y Alejandro Peirone, quienes explicaron que el dispositivo implantado mantiene abierta la arteria afectada y luego desaparece de forma natural dentro del organismo.

Un caso de máxima complejidad

El paciente nació en la localidad sanjuanina de Chimbas con apenas un kilo y medio de peso y fue diagnosticado con una coartación de aorta, una malformación congénita que provoca un estrechamiento de la principal arteria del cuerpo e impide el adecuado flujo sanguíneo.

Tras ser incorporado al Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, fue derivado al Hospital de Niños de Córdoba, uno de los centros de mayor complejidad del país para este tipo de patologías.

"Somos un centro de referencia para cardiopatías congénitas. Recibimos el desafío y comenzamos a evaluar cuál era la mejor alternativa para un paciente con un peso tan bajo", explicó Peirone.

Una alternativa para evitar una cirugía de alto riesgo

Hasta ahora, el tratamiento habitual para este diagnóstico consistía en una cirugía a corazón abierto para retirar el segmento estrechado de la arteria y reconstruirla.

Sin embargo, debido al estado del bebé, el equipo decidió avanzar con una estrategia diferente.

"El objetivo era evitar una cirugía tan compleja en un niño tan pequeño, con todos los riesgos que eso implica", explicó Juaneda.

Para ello utilizaron un stent bioabsorbible, un dispositivo diseñado para mantener abierta la arteria durante los primeros meses y luego degradarse progresivamente hasta desaparecer.

Cómo funciona el stent bioabsorbible

Peirone detalló que la principal ventaja del nuevo dispositivo es que no permanece de manera permanente dentro del organismo, como ocurre con los stents tradicionales.

"Los materiales que teníamos antes no se reabsorbían. Eso obligaba a realizar una nueva intervención cuando el niño crecía. Este stent desaparece entre los seis y los doce meses y permite que la arteria continúe desarrollándose normalmente", explicó.

Según indicó, los productos derivados de esa degradación son eliminados naturalmente por el organismo.

Además, destacó que el dispositivo utilizado fue desarrollado específicamente para esta patología, algo que marca un cambio respecto de generaciones anteriores de materiales.

El valor del trabajo en equipo

Ambos especialistas coincidieron en que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de un amplio equipo multidisciplinario.

"Esta es una de las especialidades donde el trabajo en equipo se hace más evidente. Si una de las piezas no funciona, estos procedimientos no pueden realizarse", señaló Juaneda.

Peirone agregó que el crecimiento del servicio durante los últimos años permitió alcanzar estándares comparables con los principales centros internacionales especializados en cardiopatías congénitas.

Un sistema que acompañó cada etapa

El recorrido del pequeño paciente también involucró a distintas instituciones del sistema sanitario.

Tras llegar desde San Juan en un avión sanitario, primero fue asistido en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, donde permaneció hasta alcanzar el peso adecuado para la intervención. Luego regresó al Hospital de Niños para el procedimiento.

Actualmente continúa internado mientras evoluciona favorablemente. Los médicos aclararon que el bebé presenta además otras cardiopatías congénitas que requerirán nuevos estudios para definir futuras intervenciones.

"La misma calidad de atención para todos"

Durante la entrevista, los especialistas destacaron el funcionamiento del sistema público de salud cordobés y el trabajo conjunto con el sector privado.

"Hoy un niño que nace en Córdoba con una cardiopatía congénita recibe la misma calidad de atención tenga o no obra social. Eso nos llena de orgullo", sostuvo Peirone.

Juaneda coincidió y remarcó que, más allá de la complejidad de cada caso, la mayor satisfacción llega cuando las familias reconocen el esfuerzo del equipo médico, consignó Cadena3.

"Hay situaciones en las que no siempre todo sale como uno espera, pero trabajamos con la mayor dedicación posible. Ver la respuesta de las familias es una enorme gratificación", concluyó.