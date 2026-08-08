Convocan a un concurso nacional para la canción oficial de la visita del Papa León XIV a Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina, junto con la Comisión Nacional y el Equipo Coordinador Nacional de la Visita del Papa León XIV, lanzó el Concurso Nacional para la selección de la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país.

La iniciativa busca promover la creación de una obra musical original e inédita, tanto en letra como en música, inspirada en la visita del Papa León XIV y en el mensaje de Magnífica Humanitas 16, que invita a construir una sociedad basada en la comunión, la solidaridad, la justicia y la paz.

Podrán participar personas mayores de 18 años con ciudadanía argentina, de manera individual o grupal. Las canciones deberán tener una duración de entre dos y cuatro minutos, estar escritas en castellano —con la posibilidad de incorporar lenguas originarias de forma complementaria— y pertenecer a cualquier género musical.

La inscripción estará abierta desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2026. Los participantes deberán completar un formulario online en la página de la Conferencia Episcopal Argentina y adjuntar una versión de la canción en formato MP3, una versión instrumental y la letra en PDF, sin ningún dato que permita identificar a los autores, con el fin de garantizar la imparcialidad del jurado.

Las bases establecen que las obras deberán ser inéditas y no podrán haber sido difundidas previamente en plataformas digitales ni estar sujetas a contratos de derechos de autor. Además, se permitirá el uso de inteligencia artificial únicamente como herramienta de apoyo técnico para procesos de edición, mezcla, masterización o acompañamientos instrumentales. En cambio, la letra, la melodía, la estructura musical y las voces deberán ser íntegramente de creación e interpretación humana.

Las composiciones serán evaluadas por un jurado integrado por representantes del ámbito eclesial y musical, que tendrá en cuenta la coherencia con la temática propuesta, la calidad musical, la originalidad y la interpretación.

El cronograma prevé que las obras sean evaluadas entre el 11 y el 22 de septiembre, mientras que la canción ganadora será anunciada el 24 de septiembre de 2026.

La obra seleccionada será la canción oficial de la visita del Papa León XIV y formará parte de los contenidos institucionales producidos por la Comisión Nacional. Además, sus autores recibirán un certificado de reconocimiento y participarán de una entrevista audiovisual para difundir el proceso creativo de la composición, consignó Cadena3.