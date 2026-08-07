Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves al gigante de las redes sociales Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas.

Según consideró el juez, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una "molestia pública", por lo que le ordenó adoptar una serie de medidas de seguridad para los jóvenes.

Cuáles son las medidas de seguridad que se implementarán

Límites mensuales al uso de Facebook e Instagram por parte de los adolescentes

Restricciones en las notificaciones

Controles más estrictos sobre el contacto de adultos con menores

Salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial

Revisión reforzada de las denuncias de abuso sexual infantil

El juicio

El fallo se produjo durante la segunda fase de un juicio que Meta perdió en marzo. En la primera fase, el jurado ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles tras determinar que la empresa había infringido la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar la seguridad de Facebook e Instagram para los niños.

"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

Por su parte, Meta anunció a última hora del jueves que apelará la sentencia: "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", afirmó un portavoz de la empresa en un comunicado.

Agencia NA