ANMAT prohibió dos marcas de productos de limpieza y retiró un medicamento del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la prohibición de comercialización de dos marcas de productos domisanitarios y suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso del ingrediente farmacéutico acetanilida, al considerar que las medidas son necesarias para proteger la salud de la población. Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Las resoluciones alcanzan a los productos de las marcas Clorquim y Clean Lab, que carecen de los registros sanitarios exigidos por la normativa vigente, y a todos los medicamentos que contengan acetanilida como principio activo.

Prohibición de productos de limpieza

A través de la Disposición 4250/2026, la ANMAT prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca Clorquim.

Durante la investigación, el organismo detectó que los productos se ofrecían en sitios web y plataformas de comercio electrónico sin contar con registro sanitario ni con un establecimiento habilitado responsable de su fabricación o comercialización. Además, la consulta realizada ante la autoridad sanitaria bonaerense confirmó que tampoco existían registros provinciales.

Por otra parte, mediante la Disposición 4424/2026, la ANMAT adoptó una medida similar contra todos los productos de la marca Clean Lab, entre ellos limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies.

Según el organismo, los productos no estaban inscriptos ante la ANMAT y no cumplían con la normativa vigente. La medida también alcanza a su publicidad y venta a través de plataformas electrónicas hasta que la situación sea regularizada.

Suspendieron la acetanilida en medicamentos

En una tercera resolución, la Disposición 4253/2026, la ANMAT suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso del ingrediente farmacéutico acetanilida, así como de todas las especialidades medicinales que lo contengan. También determinó que no se admitirán nuevas inscripciones ni renovaciones de medicamentos con ese principio activo.

La decisión se basó en una reevaluación del balance entre beneficios y riesgos realizada por el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo. El análisis concluyó que la acetanilida presenta riesgo de anemia aplásica, mientras que su efecto analgésico y antipirético es ejercido por su metabolito, el paracetamol, por lo que el organismo consideró que su permanencia en el mercado no aporta beneficios adicionales.

Asimismo, la ANMAT señaló que este ingrediente ya fue retirado del mercado por diversas agencias regulatorias internacionales y que las recomendaciones de organismos sanitarios de las Américas respaldan su retiro cuando existe un riesgo considerado inaceptable para la población.