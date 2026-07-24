Nueva modalidad de estafa: usan tu foto de perfil de WhatsApp y le escriben a un familiar

Una configuración de la privacidad en Whatsapp y exponer mucha información personal en las redes sociales a veces puede jugar una mala pasada. En las últimas semanas, en el Ministerio Público de la Acusación comenzaron a recibir varias denuncias por una nueva modalidad de estafa que se intenta realizar a través de Whatsapp. Se trata de un delincuente que “suplanta” la identidad de una persona y luego le escribe un mensaje de texto –a través de esa aplicación– a un familiar con el objetivo de hacerle saber sobre una falsa urgencia económica para que le transfiera dinero.

Los ciberdelincuentes suelen dedicarle muchísimo tiempo a la preparación de determinados delitos. En este tipo de caso, es una cuestión de ingeniería social, de observar imágenes en el perfil de la red social de una persona, a quién etiqueta y con quiénes interactúa en los comentarios. Cabos sueltos que ellos comienzan a analizar para avanzar con un plan que tiene un único fin: estafar. Es así cómo logran determinar quién es un familiar, un amigo o una pareja, entre otras cosas.

Muchos usuarios suelen publicar en sus propias redes su línea telefónica, ya sea por fines laborales o solidarios. Ocurre que una persona puede agendarte y rápidamente ver cuál es tu foto de perfil de Whatsapp. ¿Cómo? Por defecto, ese servicio de mensajería tiene en la configuración de Privacidad que la foto de perfil la puedan ver “Todos”. Lo que aconsejan los investigadores, siempre, es que eso sea cambiado para que únicamente la puedan visualizar las personas que uno tiene agendado.

Según los casos denunciados, delincuentes usan así la foto de perfil de una persona –gracias a esa configuración de Whatsapp– y posteriormente le escriben un mensaje, generalmente, de acuerdo a las presentaciones judiciales realizadas, a la mamá de la persona “suplantada”. ¿Cómo consiguen su número? Puede ser que hayan visto la línea telefónica posteada en algún lugar o, como sucede en la gran mayoría de engaños, después de que esa persona fue víctima de “phishing”. Esto es cuando una persona entra sin querer a un link que le enviaron y resulta ser un formulario falso o un sitio web inexistente, pero parecido a uno original, sea de una empresa de correo, de servicios, etc.

Hay otras denuncias en las que los ciberdelincuentes extraen una imagen del Facebook o Instagram de la persona a la que posteriormente “reemplazan”.

Lo primero que sugieren investigadores judiciales en caso de recibir un mensaje de una persona que dice ser su hijo/a es: antes que nada, no responder. Después, intentar comunicarse con la persona para ver si fehacientemente cambió la línea telefónica o si es una maniobra con fines estafatorios. Posteriormente, radicar la denuncia, que puede ser de forma online a través del sitio web del Ministerio Público de la Acusación.

Esta nueva modalidad de estafa rompe con la lógica que la ciberdelincuencia usa hace tiempo, donde una persona recibe una llamada o link, envía el código que le llega por mensaje o ingresa al link e inmediatamente pierde el control de su Whatsapp. Ese tipo de situaciones es aprovechada por el ladrón para escribirle a todos sus contactos registrados para ofrecer dólares a la venta o para solicitar una transferencia por una urgencia económica que es falsa. Acá, a diferencia de esa operatoria, es más quirúrgico, ya que solo le mandan a un familiar y con una imagen que hace suponer que puede llegar a ser real el cambio de la línea telefónica de su hijo/a.

Rosario 3