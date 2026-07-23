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Dos vehículos protagonizaron un choque en Libertador San Martín

El hecho ocurrió durante la noche, mientras personal policial desarrollaba un operativo de prevención. Los ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones.
Policiales/Judiciales23 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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accidente libertador

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Paraná y Madame Curie. No hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales, según informó la Policía a Estación Plus Crespo.

Durante la noche de este miércoles, personal de la Comisaría de Libertador San Martín que se encontraba realizando un operativo de prevención intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Paraná y Madame Curie.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hecho fue protagonizado por un Renault Sandero y un Ford Fiesta, ambos conducidos por personas mayores de edad.

De acuerdo a la información brindada por la Policía a Estación Plus Crespo, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que solo se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

Desde la fuerza policial reiteraron la importancia de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, con el objetivo de prevenir siniestros viales y resguardar la vida de quienes circulan por la vía pública.

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