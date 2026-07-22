Una mujer fue estafada por un falso Kevin Costner: dijo que mantuvieron contactos durante meses

Una mujer de 70 años denunció que fue estafa por más de tres millones y medio de pesos por una persona que se hizo pasar por el actor estadounidense Kevin Costner y que le llegó a decir que venda la casa para hacerse socia de su club de fans.

La víctima es una mujer de la ciudad bonaerense de General Madariaga, quien denunció que fue engañada por una persona con la que se contactó en un primer momento a través de la plataforma Tik Tok.

El perfil de la red social decía ser el actor estadounidense Kevin Costner, protagonistas de películas clásicas como "El Guardaespaldas" y "Danza con lobos" y ganador de dos premios Oscar y tres Globos de Oro, entre otros galardones. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el contacto por TikTok comenzó en 2025 y se extendió hasta mediados de este año.

En ese lapso, el autor de la estafa le pidió seguir conversando a través de la aplicación de mensajería Zanji, que tiene como una de sus principales características la privacidad y el anonimato de sus usuarios.

Usaron la identidad de Kevin Costner para estafar a una jubilada. Foto: History.

En los chats el falso Kevin Costner le pidió 3.600.000 pesos para hacerla socia de su club de fans.

La mujer, creía de que estaba hablando con el cineasta, transfirió en mayo el dinero a una billetera virtual.

Al poco tiempo le llegó un carnet que certificaba que ya era "socia fanática" de Costner.

El pedido también incluyó que la mujer vendiera la casa en la que reside en General Madariaga, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El motivo que le expresó a la mujer es que con ese dinero le iba a comprar a ella una casa en California, ciudad estadounidense de donde es oriundo el actor.

La mujer no vendió su propiedad, indicaron las fuentes.

Se hicieron pasar por Kevin Costner para estafar a una jubilada. Reuters.

Finalmente, en mayo la jubilada se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa, por lo que radicó la denuncia en la justicia de General Madariaga.