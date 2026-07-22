Una mujer fue estafada por un falso Kevin Costner: dijo que mantuvieron contactos durante meses
Policiales/Judiciales22 de julio de 2026
La víctima, de 70 años, se contactó por redes sociales con una persona que se hizo pasar por el protagonista de "Danza con Lobos" y "El Guardaespaldas". Le pidieron plata para asociarla a un club de fans oficial y que venda su casa en General Madariaga para comprarle una en California.
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La desaparición de Fernanda Aguirre conmovió a Entre Ríos y al país. Pese a la condena por las extorsiones y las principales sospechas, nunca pudo determinarse qué ocurrió con la adolescente.
Kueider quedó bajo una nueva prisión domiciliaria en ParaguayPoliciales/Judiciales24 de julio de 2026
La Justicia de Paraguay dispuso una nueva prisión preventiva domiciliaria para el exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.
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El hecho ocurrió durante la noche, mientras personal policial desarrollaba un operativo de prevención. Los ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones.
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La Justicia de Familia de Paraná comenzó a aplicar medidas cautelares poco habituales para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Entre ellas figuran, un músico que no podrá realizar presentaciones hasta restricciones financieras para quienes incumplan con sus obligaciones.
Kueider en Paraguay: Fue condenado por contrabando de divisas y ahora lo juzgaran por presunto lavado de dineroPoliciales/Judiciales22 de julio de 2026
El exsenador nacional Edgardo Kueider volverá a comparecer ante la Justicia de Paraguay en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, pocos días después de haber sido condenado por tentativa de contrabando de divisas.
El siniestro ocurrió en la rotonda que une las rutas Nacional 174 y Provincial 11, en Victoria. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre y el vehículo fue retenido.
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El nuevo edil pasó a completar la composición del bloque justicialista, tras la renuncia de Juan Pablo Motta. Tuvo su primera experiencia en sesión y una cálida recepción de concejales colegas.
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