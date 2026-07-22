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Cooperadora y equipo educativo de la Escuela Técnica lograron una renovada vuelta a clases

En el receso invernal, afrontaron refacciones, tareas de mantenimiento y acondicionamiento de los espacios que ya disfruta el alumnado. Directivos aguardan que Provincia lleve adelante una obra de emergencia, oportunamente gestionada. 
Crespo22 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Un nutrido grupo de padres se hizo eco de la propuesta de Cooperadora, que consistía en mejorar sustancialmente las instalaciones de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", aprovechando las dos semanas de vacaciones de los estudiantes. La experiencia fue exitosa.
Eduardo Osuna, rector de la institución educativa, manifestó a Estación Plus Crespo: "Se pusieron calefactores y se avanzó bastante con los aires acondicionados, aunque aún restan algunos más por colocar. También estuvimos pintando, pero no terminamos por falta de tiempo, todo esto va a continuar".
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"Ha sido gracias a la buena voluntad de Cooperadora, de las familias, que desinteresadamente han colaborado con la escuela", destacó el directivo.
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Las clases no sólo se brindan en el edificio emplazado en calle San Martín, sino que parte de la currícula se centra en prácticas: "Se han hecho arreglos en el taller. Y también se llegó con mejoras a la residencia. El propósito es seguir avanzando en estas semanas con lo pendiente", apuntó Osuna.
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Desde Cooperadora se resaltó que el proyecto fue ambicioso y que se pudo llevar adelante "tareas de pintura, limpieza, mantenimiento, colocación de equipos de aire acondicionado, cielorraso, instalación de calefactores y muchas otras mejoras, en todas las dependencias de la escuela". Orgullosos de los resultados, agregaron: "Cada pared pintada, cada reparación y cada mejora, hablan de una comunidad que cree en la educación y entiende que el mejor lugar para nuestros estudiantes, es aquel que construimos entre todos".

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Sin perjuicio de ello, el rector de la Escuela Técnica afirmó: "Estamos esperando que la Provincia realice la obra de emergencia solicitada en el edificio central -la parte del tanque y del techo de la sede sobre calle San Martín-. Fue presentado antes de las vacaciones -la reparación de la estructura y del tanque, como así también de los techos sobre dicha ala-. Estamos esperando respuesta, pero ya nos avisaron que vamos a tener novedades".

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