Cooperadora y equipo educativo de la Escuela Técnica lograron una renovada vuelta a clases

Un nutrido grupo de padres se hizo eco de la propuesta de Cooperadora, que consistía en mejorar sustancialmente las instalaciones de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", aprovechando las dos semanas de vacaciones de los estudiantes. La experiencia fue exitosa.

Eduardo Osuna, rector de la institución educativa, manifestó a Estación Plus Crespo: "Se pusieron calefactores y se avanzó bastante con los aires acondicionados, aunque aún restan algunos más por colocar. También estuvimos pintando, pero no terminamos por falta de tiempo, todo esto va a continuar".

"Ha sido gracias a la buena voluntad de Cooperadora, de las familias, que desinteresadamente han colaborado con la escuela", destacó el directivo.

Las clases no sólo se brindan en el edificio emplazado en calle San Martín, sino que parte de la currícula se centra en prácticas: "Se han hecho arreglos en el taller. Y también se llegó con mejoras a la residencia. El propósito es seguir avanzando en estas semanas con lo pendiente", apuntó Osuna.