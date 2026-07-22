Cooperadora y equipo educativo de la Escuela Técnica lograron una renovada vuelta a clases
Desde Cooperadora se resaltó que el proyecto fue ambicioso y que se pudo llevar adelante "tareas de pintura, limpieza, mantenimiento, colocación de equipos de aire acondicionado, cielorraso, instalación de calefactores y muchas otras mejoras, en todas las dependencias de la escuela". Orgullosos de los resultados, agregaron: "Cada pared pintada, cada reparación y cada mejora, hablan de una comunidad que cree en la educación y entiende que el mejor lugar para nuestros estudiantes, es aquel que construimos entre todos".
Sin perjuicio de ello, el rector de la Escuela Técnica afirmó: "Estamos esperando que la Provincia realice la obra de emergencia solicitada en el edificio central -la parte del tanque y del techo de la sede sobre calle San Martín-. Fue presentado antes de las vacaciones -la reparación de la estructura y del tanque, como así también de los techos sobre dicha ala-. Estamos esperando respuesta, pero ya nos avisaron que vamos a tener novedades".