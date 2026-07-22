Un músico no podrá tocar en bares de Paraná mientras incumpla con la cuota alimentaria

Las medidas cautelares por incumplimiento de la cuota alimentaria comenzaron a endurecerse en Paraná con resoluciones judiciales que buscan garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones alimentarias hacia niñas, niños y adolescentes. Así lo explicó la abogada Carolina Harrington, quien destacó una serie de fallos recientes que incorporan sanciones poco habituales frente a los reiterados incumplimientos de los deudores alimentarios.

La especialista remarcó que el objetivo de estas decisiones judiciales no es únicamente fijar un monto de cuota alimentaria, sino asegurar que el pago se realice en tiempo y forma.

En ese marco, señaló que antes del inicio de la feria judicial se dictaron en Paraná dos resoluciones que representan un cambio en la búsqueda de mecanismos para garantizar el derecho alimentario.

Descuentos en la factura de luz y restricciones financieras

Uno de los fallos ordenó que el pago de la cuota alimentaria se efectúe mediante un descuento incorporado en la factura del servicio de energía eléctrico del deudor.

En otro caso, la Justicia dispuso la inscripción del incumplidor en la categoría más alta de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, una medida que le impide acceder a créditos y dificulta la operatoria bancaria mientras permanezca en mora.

"Cuando se fija una cuota alimentaria no solo debemos pensar en establecer el monto, sino también en lograr la efectividad de ese cumplimiento por parte de quien tiene la obligación de pagarla", explicó Harrington.

La abogada sostuvo que estas resoluciones buscan asegurar que las sentencias no queden solamente plasmadas en un expediente judicial.

Un músico no podrá trabajar mientras incumpla

Entre las resoluciones más llamativas también se encuentra una medida que afecta directamente la actividad laboral de un deudor alimentario.

Según explicó Harrington, la Justicia dispuso que un músico que integra distintas bandas no pueda ingresar a los establecimientos donde desarrolla esa actividad hasta tanto regularice su situación. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, esta persona no podrá tocar en bares y centros culturales de Paraná hasta cumpla con el pago de la cuota alimentaria.

"Son medidas que van más allá de las tradicionales, como la suspensión de la licencia de conducir o la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, y buscan encontrar soluciones frente a los incumplimientos reiterados", indicó.

Carolina Harrington, abogada (foto Elonce)

La letrada recordó que la creatividad judicial viene creciendo en este tipo de procesos para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.

También ordenaron tareas comunitarias

Otro de los casos recientes incluyó la imposición de tareas comunitarias como consecuencia del incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria.

La medida obliga al deudor a prestar servicios en organismos públicos, organizaciones no gubernamentales o dependencias de la Municipalidad de Paraná.

Para Harrington, este tipo de resoluciones forman parte de una tendencia orientada a generar consecuencias concretas cuando se incumplen las decisiones judiciales.

La principal consulta en los juzgados de Familia

Consultada sobre el incremento de este tipo de conflictos, la abogada explicó que no cuenta con estadísticas oficiales actualizadas, aunque reconoció que el incumplimiento de la cuota alimentaria constituye uno de los principales motivos de consulta en el fuero de Familia.

"Es una de las cuestiones por las que más concurren las personas a consultar a quienes ejercemos en el fuero de Familia", sostuvo.

Además, remarcó que detrás de cada incumplimiento existe una vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. "Hay que lograr una mayor concientización sobre lo que implica no pagar una cuota alimentaria, porque estamos hablando de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes", enfatizó.

Las sanciones cesan cuando se regulariza la deuda

Harrington aclaró que las medidas cautelares no tienen carácter permanente.

Explicó que, por regla general, permanecen vigentes únicamente hasta que el deudor regulariza su situación y cumple con la orden judicial. "Estas medidas se mantienen hasta el efectivo cumplimiento de la manda judicial", precisó.

Finalmente, insistió en que el verdadero desafío no pasa solamente por obtener una sentencia favorable, sino por garantizar que las cuotas alimentarias se paguen de manera efectiva, permitiendo así proteger los derechos de quienes dependen de esos recursos para su desarrollo y bienestar.