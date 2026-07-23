Dispararon y mataron a un perro en una ciclovía: "Sus aullidos se escucharon desde varias cuadras"

"Tanque" era un perro de unos 4 ó 5 años, bastante popular en General Ramírez. Se ganó el afecto de grandes y chicos, principalmente escolares, a quienes acompañaba desde la proximidad a una escuela hasta la llegada a las aulas. Su compañía pasó a ser un recuerdo doloroso, atado a impotencia y "pedidos de Justicia".

Sabrina Devolder, integrante del grupo "Amigos de los Perros", narró a Estación Plus Crespo el hecho que ya transita el camino legal: "Paradójicamente, en el Día del Perro, ocurrió un Maltrato Animal. Recibimos el llamado de una integrante del grupo, que justo paseaba con su animal en la ciclovía de la localidad, cuando escuchó disparos y alaridos desgarradores de un perro. Acudimos y nos encontramos con el animal ya fallecido. Había muerto Tanque. Enseguida contamos con gente que había estado en el lugar, que habían escuchado y fueron testigos para la denuncia. Un hecho aberrante. La verdad que fue muy, muy feo".

Clarificando el ataque mortal, Devolder precisó: "El animalito recibió 2 impactos, que causaron su muerte. No fue inmediata, el animal sufrió y agonizó. Sus aullidos se escucharon desde varias cuadras. Tanque era un perro superdócil, amoroso, que se llevaba bien con toda la gente, especialmente con los chicos. Solía frecuentar las instituciones escolares, particularmente un edificio en el que funcionan dos instituciones. Fue un golpe emocional para muchos, porque él acompañaba a los chicos en su camino al aula, los esperaba para la salida. La verdad que se sintió mucho, era muy querido".

"Desde el grupo se lo atendió desde muy chico, porque siempre estuvo en la calle. Se lo castró, se le aplicaron algunas vacunas. Había tenido una 'tenencia responsable' floja en el sentido esperado y una mujer permitía que se quede en su casa, le daba de comer, le había hecho una cucha. No era de ella, pero se encargaba de asistirlo en lo posible, incluso nos lo pidió para darle una sepultura digna", contó la integrante del grupo.

La violencia entre personas y para con los animales, no tiene justificación alguna; aún así la proteccionista se refirió a los argumentos que dió el agresor: "Según el acusado, él identificó a Tanque como un perro que había atacado a sus ovejas. Pero luego nos manifestó que sabía que era un perro con características similares, y en un momento de furia, tomó la decisión, sin saber si era o no el perro que habría atentado contra sus animales".

"Las ovejas no estaban donde sucedió el disparo, que fue en la ciclovía, una zona más alejada de la ciudad propiamente dicha", referenció.

Sabrina Devolder agradeció a quienes se comprometieron y colaboraron con su testimonio, porque permitió individualizar al presunto autor. "Se abrió una causa por Maltrato Animal -Ley 14.346-, y este hombre está sujeto a lo que Fiscalía decida. Recién comienza la tramitación, pero la Policía hizo allanamiento ayer, y se pudo secuestrar el arma".

En relación a las expectativas, afirmó: "Quisiéramos que se imponga algo notable, pero estamos al margen de esa decisión. Creo que es un caso ejemplificador, en términos de reflexionar. Aspiramos a que la gente tome conciencia de que el perro es un ser sintiente, que tiene sentimientos, valores. Estamos agradecidos con la gente por la repercusión en redes, porque hay una empatía para con el reclamo, cuestión que hasta hace unos años atrás, quizás no se veía. La gente apoya mucho más estos pedidos de Justicia".