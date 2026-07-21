La Municipalidad de Seguí incorporó nuevos vehículos y maquinaria

La Municipalidad de Seguí sumó nuevas unidades a su parque automotor con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de las distintas áreas municipales y continuar fortaleciendo los servicios que se brindan a la comunidad.

En esta oportunidad, se incorporaron una Nissan Patrol SW modelo 1999, obtenida mediante un comodato firmado con el Ministerio de Gobierno de Entre Ríos y posteriormente reparada en el taller municipal; un tractor Case Farmall 55 cero kilómetro; y una Renault Kangoo PH Confort 1.6 tipo furgón, modelo 2014.

Según se informó oficialmente a Estación Plus Crespo, la incorporación de estos vehículos y maquinaria demandó una inversión total de $48.100.000.

Desde el municipio destacaron que estas adquisiciones permitirán reforzar las tareas diarias de las distintas dependencias, brindando más herramientas para mejorar la prestación de los servicios municipales y optimizar la respuesta a las necesidades de los vecinos.