La Municipalidad de Seguí incorporó nuevos vehículos y maquinaria
Entre Ríos21 de julio de 2026Estación Plus Crespo
La inversión alcanzó los $48.100.000 y permitirá fortalecer el parque automotor municipal para optimizar la prestación de los servicios públicos.
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