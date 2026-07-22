google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

La reforma previsional ingresa a Diputados

La Cámara de Diputados retoma este miércoles su actividad legislativa tras el receso y avanzará en el tratamiento de la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.
Entre Ríos22 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

md
La segunda sesión especial del 147° período legislativo se realizará a las 11 y se prevé que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, tome estado parlamentario y sea girado a comisiones.

La iniciativa modifica distintos artículos de la Ley N° 8.732, que regula el sistema previsional entrerriano, y busca avanzar hacia su sanción definitiva en la Cámara baja luego de haber obtenido una amplia aprobación en el Senado la semana pasada.

El tratamiento en Diputados podría desarrollarse en un plazo más breve que el que tuvo la iniciativa en la Cámara alta. En el Senado, el proyecto circuló durante poco más de un mes y atravesó distintas instancias de debate en comisiones antes de llegar al recinto.

En la Cámara de Diputados, en cambio, se proyecta un recorrido más acotado, en línea con lo ocurrido el año pasado con el proyecto de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que tuvo un tratamiento más extenso en el Senado y luego avanzó con mayor rapidez en la Cámara baja.

APFDigital

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo