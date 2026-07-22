La reforma previsional ingresa a Diputados

La segunda sesión especial del 147° período legislativo se realizará a las 11 y se prevé que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, tome estado parlamentario y sea girado a comisiones.

La iniciativa modifica distintos artículos de la Ley N° 8.732, que regula el sistema previsional entrerriano, y busca avanzar hacia su sanción definitiva en la Cámara baja luego de haber obtenido una amplia aprobación en el Senado la semana pasada.

El tratamiento en Diputados podría desarrollarse en un plazo más breve que el que tuvo la iniciativa en la Cámara alta. En el Senado, el proyecto circuló durante poco más de un mes y atravesó distintas instancias de debate en comisiones antes de llegar al recinto.

En la Cámara de Diputados, en cambio, se proyecta un recorrido más acotado, en línea con lo ocurrido el año pasado con el proyecto de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que tuvo un tratamiento más extenso en el Senado y luego avanzó con mayor rapidez en la Cámara baja.

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