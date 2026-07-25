Cataratas: Cerraron el circuito Garganta del Diablo por tiempo indeterminado

El Circuito Garganta del Diablo de la provincia de Misiones fue cerrado este miércoles debido al aumento del caudal del río Iguazú, según informaron Iguazú Argentina y la Administración de Parques Nacionales. Los circuitos Superior e Inferior, en tanto, continúan habilitados.

La medida fue dispuesta ante la crecida del río, registrada en las últimas horas tras las intensas precipitaciones que ocurrieron en el lado de Brasil. El cierre se decidió para resguardar la seguridad de los visitantes.

Cuando comenzaron las tareas para cerrar el pase, el río registraba un caudal de 2.700 metros cúbicos por segundo. Según medios locales, el caudal llegó a superar los 9.000 metros cúbicos por segundo durante la evolución de la crecida.

El Circuito Garganta del Diablo, aclararon las autoridades, permanecerá inhabilitado mientras continúen las condiciones actuales del río. De todas maneras, los visitantes pueden acceder a los circuitos Inferior y Superior, que siguen abiertos al público.

La reapertura del principal atractivo del área Cataratas dependerá entonces de la evolución del caudal y de las evaluaciones técnicas que realicen las autoridades.

La principal recomendación para los turistas es no intentar acceder a sectores cerrados ni acercarse a zonas restringidas y respetar las indicaciones del personal del Parque Nacional.