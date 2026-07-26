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Agredió a su pareja, a policías y terminó tras las rejas

La intervención por un caso de Violencia Familiar, también sumó una Resistencia a la Autoridad, en una vivienda de Viale.
Policiales/Judiciales26 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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policia patrullero

Alrededor de las 2:00 de la madrugada del domingo, personal de Comisaría Viale intervino en un domicilio, a raíz de un llamado por un hecho de violencia familiar.

"Un hombre se encontraba causando daños en la vivienda y agrediendo físicamente a un familiar. Al arribo del personal policial, el sujeto se tornó agresivo y arremetió contra los efectivos, resultando agredida verbal una superior jerárquica de la dependencia", especificaron a Estación Plus Crespo.

Ante la situación, el ciudadano fue aprehendido y reducido, siendo trasladado posteriormente a Alcaldía de Tribunales, por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio, por el supuesto delito de Lesiones en el marco de Violencia Familiar.

Por otra parte, la víctima recibió contención y asesoramiento, conforme los protocolos de la ley que protege su condición.

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