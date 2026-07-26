Una mujer fue detenida en Viale: disturbios y lesiones

Promediando las 4:30 de este domingo, uniformados de Viale intervinieron en un disturbio que se produjo en un domicilio de la localidad, al cual fueron convocados. Se encontraron con una mujer y los testimonios daban cuenta que habría causado daños en la puerta de ingreso de la vivienda. Asimismo, habría agredido físicamente a personas que se encontraban en el interior.

Se indicó a Estación Plus Crespo que la mujer involucrada se encontraba en un estado de exaltación, por lo que fue necesario reducirla y proceder a su aprehensión.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio en turno, la aprehendida fue trasladada a Alcaldía de Tribunales, con sede en Paraná, por el supuesto delito de Lesiones.