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Una mujer fue detenida en Viale: disturbios y lesiones

En plena madrugada y en estado de exaltación, la policía debió neutralizar su agresividad. Fue trasladada a Alcaidía de Tribunales.
Policiales/Judiciales26 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Promediando las 4:30 de este domingo, uniformados de Viale intervinieron en un disturbio que se produjo en un domicilio de la localidad, al cual fueron convocados. Se encontraron con una mujer y los testimonios daban cuenta que habría causado daños en la puerta de ingreso de la vivienda. Asimismo, habría agredido físicamente a personas que se encontraban en el interior. 

Se indicó a Estación Plus Crespo que la mujer involucrada se encontraba en un estado de exaltación, por lo que fue necesario reducirla y proceder a su aprehensión.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigio en turno, la aprehendida fue trasladada a Alcaldía de Tribunales, con sede en Paraná, por el supuesto delito de Lesiones.

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