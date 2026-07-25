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Otro emprendimiento se suma al sector "Alimenticias" del Parque Industrial Crespo

El Concejo Deliberante autorizó por unanimidad, la venta de un terreno de más de 5.300 metros cuadrados, para el emplazamiento del proyecto productivo.
Crespo25 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Con tratamiento sobre tablas, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza girado por el Ejecutivo Municipal, para proceder a la venta de un terreno ubicado en el Parque Industrial de la ciudad, el cual será destinado a la instalación de una planta de elaboración de snacks y pellets de snacks con gluten. Pertenecerá a la firma SNACKER S.A.

Supo FM Estación Plus Crespo, que de acuerdo al convenio pretendido, el municipio venderá una fracción de terreno de 5.329,56 mts2. En cuanto a su ubicación, se hizo saber que es lindante al Norte con M.T.H. S.R.L., al Oeste con Calle Francisco Sagemuller, al Sur con calle Santiago Besler, y al Este con un lote propiedad de la Municipalidad de Crespo. 

La venta se concreta a un valor de $15.000 el metro cuadrado, lo que calculado sobre la superficie estimada, la operatoria asciende a $79.943.400. Será abonado en 12 cuotas mensuales, con un interés mensual sobre saldo equivalente a la Tasa Activa del Banco Nación.

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