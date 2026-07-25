Otro emprendimiento se suma al sector "Alimenticias" del Parque Industrial Crespo

Con tratamiento sobre tablas, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza girado por el Ejecutivo Municipal, para proceder a la venta de un terreno ubicado en el Parque Industrial de la ciudad, el cual será destinado a la instalación de una planta de elaboración de snacks y pellets de snacks con gluten. Pertenecerá a la firma SNACKER S.A.

Supo FM Estación Plus Crespo, que de acuerdo al convenio pretendido, el municipio venderá una fracción de terreno de 5.329,56 mts2. En cuanto a su ubicación, se hizo saber que es lindante al Norte con M.T.H. S.R.L., al Oeste con Calle Francisco Sagemuller, al Sur con calle Santiago Besler, y al Este con un lote propiedad de la Municipalidad de Crespo.

La venta se concreta a un valor de $15.000 el metro cuadrado, lo que calculado sobre la superficie estimada, la operatoria asciende a $79.943.400. Será abonado en 12 cuotas mensuales, con un interés mensual sobre saldo equivalente a la Tasa Activa del Banco Nación.