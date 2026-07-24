Se presentará en Crespo la “Gala Argentina”: un viaje desde la música de nuestro país hasta la ópera

"Es un concierto que invita al público a disfrutar de una noche donde la música académica argentina y las grandes obras de la lírica universal se encontrarán en un mismo escenario", indicó a Estación Plus Crespo, Sandra Heimbügner.

La propuesta, organizada por Lírica del Río junto al Coro Municipal ‘Del Centenario’ de Crespo, ofrecerá un recorrido por composiciones de destacados autores argentinos, como Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Héctor Iglesias Villoud y Héctor Panizza con piezas emblemáticas de grandes maestros de la lírica universal, entre ellos Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini.

En un formato íntimo de canto y piano, el espectáculo permitirá acercar al público a un repertorio que combina la identidad musical argentina con algunas de las piezas más reconocidas del género operístico.

La gala contará con las interpretaciones de los solistas Sandra Heimbügner, Cecilia Frías, Joas Cruz y Alejandro Däppen (artista invitado), con el acompañamiento en piano de Raquel Zanutti.

Las entradas tienen un valor de $10.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo. Las reservas pueden realizarse comunicándose al 3435 18-0336.