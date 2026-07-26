Avanza el proceso de innovación curricular de la futura “Licenciatura en Granja y Producción Avícola” que se dictará en Crespo

En el marco del proyecto de innovación curricular iniciado en la casa de estudios se desarrolló una jornada de trabajo con docentes de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola y coordinadores de las sedes de Crespo, Basavilbaso, Santa Elena y Gualeguay, donde actualmente se dicta la carrera.

Del encuentro participaron el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Abog. Luciano Filipuzzi; y el decano de la FCyT, Esp. Abog. Juan Pablo Filipuzzi, con el objetivo de avanzar en la consolidación de una propuesta formativa acorde a las necesidades de uno de los sectores productivos más dinámicos y de mayor relevancia para la provincia.

También fueron parte, el Doctor Honoris Causa de UADER, Héctor Motta; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción de la Municipalidad de Crespo, Cra. María Evangelina Schmidt; los coordinadores de las sedes donde se dicta la carrera y docentes de la carrera.

“El inicio del proceso de innovación curricular es un paso muy importante para la facultad y para la futura Licenciatura en Granja y Producción Avícola”, dijo el Decano de la FCyT. “Esta es una carrera con más de treinta años de recorrido y lo que estamos haciendo es fortalecer, actualizar y proyectar una carrera versátil, innovadora y acorde a las necesidades de los jóvenes de nuestra región”, agregó Filipuzzi.

En ese sentido, aseguró que “la futura Licenciatura con titulación intermedia es una respuesta a las demandas del territorio” y resaltó el acompañamiento de la Universidad y del sector empresario para “una construcción colectiva que fortalezca tanto a la facultad como al desarrollo de la avicultura entrerriana”.

Por su parte, el Rector hizo hincapié en el proceso de adaptación académica y administrativa que atravesó la universidad para llegar a la creación de una nueva Licenciatura en Granja y Producción Avícola. “Hoy la avicultura es el sector productivo más importante de la provincia, por eso tenemos una gran responsabilidad desde la universidad para acompañar la formación de profesionales”, enfatizó Filipuzzi.

En esa línea, resaltó la necesidad de adaptarse a la modernidad, a través de la virtualización y la digitación de las cursadas: “Debemos estar a la vanguardia de los desafíos que se nos plantean en este tiempo para brindar una educación de la mejor manera posible para todos los sectores, tener conocimientos de avanzada y darles las herramientas a nuestros estudiantes porque eso hace a la existencia misma de una educación pública, gratuita y de calidad”.

Héctor Motta, Doctor Honoris Causa de UADER y productor avícola, reconoció que “tener una Licenciatura en Granja y Producción Avícola es un sueño y una brillante oportunidad” y agregó: “Esta carrera está íntimamente ligada a lo que produce Ente Ríos y también va a permitir evitar la emigración de jóvenes que hoy se van de la provincia en busca de oportunidades de trabajo; de manera que esta nueva carrera va a permitir el arraigo de nuestros jóvenes”.

A su turno, Evangelina Schmidt destacó la unión entre la Universidad, el sector privado y el Municipio: “La avicultura no es solo un sector productivo, sino que es la base sobre la cual se asienta una localidad y la región, de manera que la formación de recursos humanos es primordial para que los jóvenes puedan quedarse, estudiar y desarrollarse; y la educación es la base para eso”.

El proceso de innovación curricular ha sido establecido por normativas nacionales y, en el caso de la FCyT, se enmarca en el trabajo que se viene desarrollando a través del Programa Más Futuro, previsto en el Plan de Gestión Institucional 2026-2029.

En ese marco, responde a una decisión institucional y estratégica de fortalecer la calidad, la pertinencia y la equidad de las carreras que se dictan en la facultad, orientada a consolidar una oferta académica acorde con el perfil de estudiantes de la FCyT, las demandas sociales y el desarrollo tecnológico.

La revisión curricular de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola parte del reconocimiento del sólido recorrido de una carrera que viene formando profesionales ampliamente valorados por el sector avícola.

Ese prestigio constituye el punto de partida para proyectar una propuesta académica renovada, capaz de responder a los desafíos actuales de una actividad estratégica para el desarrollo productivo de la provincia, la región y del país.

En el acto celebrado este jueves quedó conformada una comisión de trabajo integrada por docentes, graduadas, graduados y estudiantes de las cuatro sedes donde se dicta la carrera, a partir de un diagnóstico integral realizado por la Secretaría Académica de la FCyT en el que se definieron las primeras líneas estratégicas que orientarán la actualización curricular.

A partir de este punto, el trabajo continuará con reuniones periódicas, destinadas a profundizar los acuerdos y consolidar la propuesta, con el objetivo institucional de concluir el para fines de 2026 y presentar una propuesta que preserve la calidad y el reconocimiento de la carrera, proyectándola hacia los desafíos actuales y futuros del sector avícola.