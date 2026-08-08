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Murió Jorge Messi, padre del crack que marcó una era

Tenía 68 años. Estaba internado en Rosario y su cuadro se había agravado durante los últimos dos días. Una figura decisiva en la carrera del capitán argentino. Comunicado oficial del Sanatorio.
Información General08 de agosto de 2026


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Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años, este sábado 8 de agosto de 2026. Estaba casado con Celia Cuccittini y también era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.

Se encontraba internado en un sanatorio de Rosario, debido a una enfermedad que atravesaba desde hacía tiempo y su estado de salud se había agravado en los últimos dos días.

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Sus problemas de salud habían tomado estado público durante el reciente Mundial. El 18 de junio, después del triunfo de la Selección argentina ante Argelia, circularon versiones sobre su fallecimiento que fueron desmentidas por la familia. En aquel momento, los Messi informaron mediante un comunicado que Jorge atravesaba una situación de salud y permanecía bajo seguimiento médico. Lionel también había reconocido que pasó "días difíciles y complicados" antes del debut mundialista, encuentro en el que marcó tres goles y se emocionó hasta las lágrimas.

Después de permanecer varios días en observación en un centro médico de Buenos Aires, Jorge recibió el alta el 26 de junio y regresó a Rosario.

Tras la final que la Argentina perdió ante España, Lionel viajó a su ciudad natal y permaneció más de una semana junto a su padre. El futbolista volvió el 29 de julio a Estados Unidos y este viernes entrenó con sus compañeros del Inter Miami.

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Padre, representante y consejero

Antes de ocuparse de la carrera de su hijo, Jorge trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica. Con el crecimiento deportivo de Lionel, pasó a convertirse en su representante y principal consejero estratégico.

Había contado su hijo Lionel: “Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar, prácticamente todos los días. Entonces nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, me disfrutaba”, relató el crac argentino, en una entrevista difundida en 2019. En aquella conversación también habló sobre el estrecho vínculo que mantenían.

El futbolista explicó que la extensa jornada laboral de Jorge hacía que esperara con ansiedad cada reencuentro. “No me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo porque lo extrañaba y esperaba que llegara para poder abrazarlo y estar con él. Era diferente en ese sentido, porque se la pasaba trabajando”, señaló.

Su intervención fue determinante cuando el futbolista tenía 13 años y la familia decidió trasladarlo a España para incorporarse a las divisiones juveniles del Barcelona. El club catalán se hizo cargo del tratamiento por el déficit de la hormona del crecimiento que le habían diagnosticado durante su infancia.

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A partir de entonces, Jorge administró los asuntos profesionales de Lionel y participó en las negociaciones más importantes de su trayectoria, aunque mantuvo un perfil público bajo y concedió pocas entrevistas.

En 2007 también intervino en la creación de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover oportunidades para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mediante iniciativas vinculadas con la salud, la educación y el deporte.

Su última aparición pública había sido el 28 de marzo, cuando asistió en Rosario a un partido de Leones FC, la institución presidida por su hijo Matías. En aquella ocasión habló brevemente con la prensa y celebró la incorporación del club a la Primera C.

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