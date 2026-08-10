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Quini: nadie acertó los seis números y los 3 millones de dólares se repartirán entre 44 apostadores

A cada uno de los ganadores le toca más de 68 mil dólares libres de impuestos.
Información General10 de agosto de 2026


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El Quini 6 cumplió 38 años y lo celebró con un pozo extraordinario de 3 millones de dólares en la modalidad Siempre Sale, que se repartió entre 44 apostadores que acertaron cinco de los números favorecidos. Los mismos fueron: 40-30-09-18-01-16.

Cada uno de ellos se llevará más de 68 mil dólares, libres de impuestos, que se pagarán en pesos a una cotización de $1.520. Por lo tanto, quienes acertaron cinco números, se alzarán con una suma superior a los 103 millones de pesos.

El suculento premio que había en esta oportunidad despertó el interés de mucha gente, lo que quedó reflejado en las más de 3,1 millones de apuestas que se hicieron en todo el país.

Antes del sorteo extraordinario del Siempre Sale, otro apostador fue ganador del pozo acumulado en la modalidad La Segunda.

La jugada la hizo en una agencia de la localidad santafesina de La Criolla (departamento San Justo) y se llevó más de 4.500 millones de pesos.

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