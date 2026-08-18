Alerta por El Niño: casi un millón de argentinos vive en áreas con riesgo de inundación

El Gobierno nacional se prepara ante los posibles efectos de El Niño en Argentina, especialmente durante la primavera. Un relevamiento identificó 5.476.680 hectáreas potencialmente inundables y determinó que 920.211 personas viven en esos sectores.

El análisis fue elaborado a partir de registros satelitales sobre la máxima cobertura de agua observada entre 1984 y 2021. La superficie bajo riesgo equivale aproximadamente a catorce veces el tamaño del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las áreas más expuestas se encuentran en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Las autoridades también siguen la evolución de las lluvias en Córdoba y la región de Cuyo.

Las zonas bajo vigilancia por El Niño

El relevamiento también determinó que 228 kilómetros de rutas nacionales y 284 kilómetros de caminos provinciales atraviesan zonas consideradas inundables. A eso se suman 483 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión.

La preocupación aumentó ante las previsiones de una intensificación de El Niño durante los próximos meses. Pronósticos internacionales señalaron una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.

En Argentina, este fenómeno suele favorecer un aumento de las precipitaciones durante la primavera y el verano, principalmente en el Litoral y sectores de la región Pampeana. Sin embargo, sus efectos pueden variar de acuerdo con cada zona y no implican que necesariamente se produzcan inundaciones.

Crearon una central para seguir las emergencias

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias desarrolló una central de monitoreo capaz de elaborar mapas dinámicos sobre lluvias, inundaciones, incendios y otros eventos que puedan afectar a la población.

El sistema reúne datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto Geográfico Nacional y el Conicet. También incorpora información del Senasa, Parques Nacionales, el Indec y la Autoridad Regulatoria Nuclear.

La DINESA se sumó además a la red de organismos que colaboran con la Agencia Federal de Emergencias. El objetivo es anticipar situaciones críticas, conocer los recursos disponibles en cada provincia y coordinar una respuesta conjunta.

Preparan un hospital móvil para las zonas afectadas

Ante una eventual emergencia por El Niño, el Ministerio de Salud podrá desplegar un Equipo de Respuesta Médica Extrahospitalaria. Se trata de un hospital móvil que ya fue utilizado durante las inundaciones ocurridas en Bahía Blanca en marzo de 2025.

El dispositivo puede instalarse en un plazo de 72 horas y cuenta con 60 camas de internación y otras ocho destinadas a cuidados intensivos. Su funcionamiento diario demanda un presupuesto cercano a los cinco millones de pesos.

El hospital de campaña podrá asistir a localidades cuyos centros sanitarios resulten inundados o desbordados por la cantidad de pacientes. También se prevén patrullas sanitarias, puestos de atención y tareas preventivas como la limpieza de canales para facilitar el escurrimiento del agua.