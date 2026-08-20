Una vacuna experimental contra el cáncer de piel tuvo resultados positivos

Tras la última fase de los ensayos clínicos de una vacuna experimental de ARN mensajero contra el cáncer de piel, dirigida a pacientes con melanoma en fase avanzada, los laboratorios estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles resultados positivos.

“Se trata del primer anuncio de resultados positivos de fase 3 para una terapia contra el cáncer basada en ARNm”, informaron ambos laboratorios en un comunicado conjunto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Además, señalaron que la terapia personalizada, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, permitió mejorar de manera “estadísticamente significativa” la supervivencia sin recaída en pacientes con melanoma en estadio avanzado que habían sido operados previamente, en comparación con el tratamiento únicamente con Keytruda.

En tanto, manifestaron que el tratamiento se basa en la tecnología del ARN mensajero, que da “instrucciones” a las células para fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

Este nuevo tratamiento, denominado “intismeran autogene”, se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en dar instrucciones a las células del organismo sobre cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

Además, se trata de una terapia “a medida”, diseñada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente y el objetivo es entrenar y activar el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas.

“Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento con ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad”, declaró en el comunicado Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna.

Cómo fue el ensayo clínico

El ensayo clínico de fase 3, etapa decisiva antes de solicitar la autorización para comercializar el tratamiento, se llevó a cabo con más de 1.100 personas y Merck y Moderna prevén presentar los resultados en un congreso médico tras lo que iniciarán los trámites para la aprobación del tratamiento ante las autoridades.

En tanto, el avance es un paso pionero para encontrar la cura del melanoma, una de las “formas más mortales de cáncer de piel”, con más de 330.000 nuevos casos diagnosticados en todo el mundo en 2022, cifra que, según recordaron desde los laboratorios, sigue aumentando.