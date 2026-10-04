Entre Ríos acumula 89 muertes en siniestros viales en lo que va del año

Los siniestros viales continúan siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en Entre Ríos. En lo que va de 2026, la provincia registra 89 víctimas fatales, de las cuales 57 corresponden a hechos ocurridos en rutas. El dato fue aportado por el comisario Diego Passarello, Segundo Jefe de la División Operaciones Viales y responsable de Comunicación de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

Passarello señaló que “la cifra obliga a fortalecer las estrategias de prevención, tanto desde los controles como desde la educación y la concientización de quienes utilizan diariamente la vía pública”.

Según explicó, la seguridad vial depende de múltiples factores, entre ellos la infraestructura, los controles, los dispositivos tecnológicos, la respuesta sanitaria y, fundamentalmente, el comportamiento de conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública.

Entre los datos relevados por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, las colisiones entre vehículos representan el 62% de los siniestros graves, mientras que otros choques alcanzan el 13%. En este contexto, Passarello hizo especial hincapié en los impactos frontales y frontolaterales, vinculados en muchos casos con adelantamientos indebidos, exceso de velocidad y exceso de confianza.

Un dato que también llamó la atención es que el 55% de los siniestros se registra de día. “Uno piensa que por ahí la noche es más riesgosa. Sin embargo, nosotros vemos un exceso de confianza cuando hacemos los relevamientos de los siniestros”, explicó a diario Uno.

El uso del teléfono celular al volante aparece como otro comportamiento peligroso. En Paraná y otros puntos de la provincia se utilizan dispositivos para detectar determinadas infracciones, aunque actualmente se encuentran en una etapa de concientización y todavía no se aplican multas a partir de esas capturas. Hasta septiembre, se habían registrado cerca de 1.900 infracciones: casi el 70% correspondía al uso del celular y el 30% restante a la falta de uso del cinturón de seguridad.

Passarello remarcó que la distracción también puede producirse durante una detención en un semáforo. “El celular parece ser un entretenimiento del momento y la verdad nos distrae del contexto, de todo lo que nos rodea, del vehículo que está delante, atrás, el peatón que está cruzando, la bici, la moto”, describió.

Desde la Policía de Entre Ríos también se trabaja mediante la División Educación Vial, con actividades de prevención en escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, Passarello consideró que la tarea debe involucrar a toda la sociedad.

Estado de los vehículos

Otro aspecto que incide en la seguridad es la condición en la que circulan los vehículos. Passarello destacó la importancia de revisar la mecánica y los neumáticos antes de emprender un viaje, sobre todo ante períodos de lluvias. “Un neumático desgastado disminuye la capacidad de frenado y dificulta el control del vehículo cuando existe acumulación de agua. Su condición es fundamental para evitar siniestros”, explicó.

La infraestructura vial es un componente importante de la seguridad. El estado de las rutas, la presencia de pozos y otras condiciones pueden aumentar los riesgos. No obstante, Passarello señaló que en el análisis de los siniestros graves aparecen con frecuencia elementos relacionados con la conducta de los conductores.

Ante un siniestro con víctimas, aclaró, la investigación posterior queda en manos de la Fiscalía y de los gabinetes criminalísticos, que analizan de manera integral todos los factores que pudieron haber intervenido.

Animales sueltos

Otro factor de riesgo son los animales sobre las rutas, tanto ganado como fauna silvestre. Passarello señaló que los animales están involucrados aproximadamente en el 10,8% de los siniestros graves. El riesgo aumenta de noche, cuando disminuye el flujo vehicular y tienden a desplazarse con mayor frecuencia.

Entre los sectores donde se deben extremar las precauciones mencionó distintos puntos de las rutas nacionales 12 y 127, la ruta provincial 6, el tramo de la ruta 12 entre Brazo Largo y Ceibas, y en la ruta 14 en las proximidades de áreas naturales como el Parque Nacional El Palmar.

También hizo referencia a la presencia de carpinchos en sectores cercanos al Delta del Paraná. La recomendación es respetar la cartelería preventiva, disminuir la velocidad y prestar atención a la iluminación, ya que algunos animales pueden encandilarse con las luces de los vehículos y quedar inmóviles sobre la calzada.

Frente a la aparición repentina de un animal, aconsejó evitar los volantazos y las maniobras bruscas. La indicación es reducir la velocidad de manera controlada y mantener el dominio del vehículo.

Si se produce una colisión y el vehículo puede continuar circulando, se debe retirarlo hacia la banquina, encender las balizas y señalizar el lugar para evitar un segundo siniestro. También se debe dar aviso al 911. Si se observan animales próximos a una ruta, los conductores pueden informar la situación en un puesto de control vial para que el personal adopte medidas preventivas.

En el caso de vacunos o equinos, la identificación mediante marcas o caravanas puede permitir determinar a quién pertenece el animal y establecer eventuales responsabilidades. Passarello aclaró que esa constatación debe ser realizada por las autoridades. Ante un choque, recomendó no retirar por cuenta propia una marca o caravana ni intervenir sobre el animal. “La autoridad tiene que constatarlo en el lugar, fotografiar la zona, generar el perímetro de seguridad y dar intervención a quien corresponda”, explicó.